El Ejecutivo autonómico aprueba un paquete de medidas fiscales y ayudas directas para aliviar el coste de la vida en las islas durante cien días

El vicepresidente Manuel Domínguez presentó este lunes en Las Palmas de Gran Canaria un plan de choque contra la inflación internacional. El Gobierno canario invertirá fondos propios y estatales para reducir impuestos básicos y apoyar a los sectores productivos más vulnerables.

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Dominguez / CONSEJERÍA CANARIA DE ECONOMÍA / Archivo

El Gobierno reducirá el IGIC sobre los combustibles del 1 % al 0 % para abaratar el precio final al consumidor. Esta medida supone un ahorro de 3,9 millones de euros durante el periodo inicial de cien días. Los ciudadanos notarán este alivio de forma directa en las estaciones de servicio de todas las islas.

La cesta de la compra también recibirá un impulso con la aplicación del tipo 0 % a productos básicos. Alimentos como el café, la sal y la mantequilla dejarán de tributar al 3 % habitual de forma temporal. El ahorro estimado para las familias canarias alcanza los 900.000 euros en este primer tramo del plan.

Los agricultores y transportistas se beneficiarán de un incremento en la devolución del impuesto sobre el combustible. El porcentaje de retorno subirá del 67 % actual hasta alcanzar el 99 % para estos profesionales esenciales. El Ejecutivo autonómico busca así proteger la rentabilidad de los sectores que sostienen el abastecimiento del archipiélago.

Apoyo al tejido productivo

El plan contempla la creación de un sistema de ayudas directas para la agricultura, ganadería, pesca e industria. Estos sectores recibirán 7,2 millones de euros para compensar el sobrecoste de la energía y las materias primas. El Gobierno tramitará estas subvenciones de forma urgente para garantizar la supervivencia de las empresas locales.

Los pequeños empresarios verán ampliado el límite de su régimen especial de facturación hasta los 50.000 euros anuales. Esta modificación reducirá las cargas fiscales y administrativas para miles de autónomos a partir de julio de 2026. La medida pretende fortalecer la estructura empresarial de las islas frente a la inestabilidad de los mercados.

El Consejo de Gobierno aprobará un decreto ley para dar efectividad inmediata a todas estas propuestas económicas. La norma se justifica por la extraordinaria necesidad derivada de la evolución del conflicto en Oriente Medio. El Ejecutivo canario asegura así una respuesta rápida y adaptada a la realidad socioeconómica de nuestra comunidad.

Exigencias al Estado

Canarias solicita al Gobierno de España la flexibilización de las reglas fiscales para adoptar nuevas medidas extraordinarias. El vicepresidente reclama una bonificación estatal al combustible y reducciones en el IRPF para las familias. Estas peticiones complementan el esfuerzo presupuestario que realiza actualmente la administración autonómica con sus fondos.

El documento aprobado incluye la petición de actualizar las partidas estatales destinadas al transporte, el agua y la agricultura. El archipiélago necesita una adaptación urgente del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia por el incremento de los costes. La lejanía e insularidad exigen un trato diferenciado que respete las singularidades de nuestro Régimen Económico y Fiscal.

El Ejecutivo insiste en la necesidad de incorporar una «cláusula canaria» en todas las medidas estatales de respuesta a crisis. Esta herramienta permitiría ajustar las políticas públicas a las desventajas estructurales que sufre nuestra comunidad autónoma. El objetivo final es garantizar la equidad y evitar que los canarios pierdan poder adquisitivo por factores externos.