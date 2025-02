Transcurrido una hora del Consejo de Política Fiscal, las comunidades gobernadas por el PP abandonaron la reunión y mostraron su rechazo a la condonación de la deuda

Informa: Patricia González Ventura

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha aprobado este miércoles la propuesta de condonar 83.252 millones de euros de deuda a las comunidades autónomas en una votación en la que solo han participado las regiones socialistas, ya que las gobernadas por el PP se habían levantado como protesta.

La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado en rueda de prensa que esta aprobación es «un primer paso necesario» para una medida «inédita» que va a beneficiar a todas las comunidades del régimen común al mejorar su posición financiera y facilitar su acceso a los mercados.

Plantón de las comunidades del PP

Los consejeros de Hacienda de las comunidades gobernadas por el PP han abandonado la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera porque consideran que la condonación de deuda autonómica, es una «trampa».

En declaraciones a los medios tras abandonar la reunión, los consejeros del PP, entre ellos los de Madrid, Rocío Albert; Andalucía, Carolina España; y Galicia, Miguel Corgos, han exigido al Gobierno que se hable de reformar el sistema de financiación autonómica y no solo de condonar la deuda.

Además, han reprochado a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que haya traído a la reunión un orden del día impuesto por los independentistas catalanes, mientras las 12 comunidades del PP y Ceuta y Melilla llevan años pidiendo un nuevo sistema de financiación.

En las declaraciones previas a la reunión, ninguno de ellos había adelantado la intención de plantar a la ministra, aunque sí habían hablado de «teatrillo» y «engaño».

Varios consejeros, entre ellos el de Cantabria, Luis Ángel Agüeros, han explicado que a lo largo de la mañana se había debatido entre los responsables de Hacienda del PP la posibilidad de levantarse de la mesa.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Imagen EFE

Apenas una hora de reunión

Ha sido en el momento en que se abordaba el punto 5 del orden del día, relativo al impuesto a la banca y previo al destinado a la condonación de la deuda, cuando ha intervenido Miguel Corgos, crítico tanto con la forma como con el fondo, cuando se han levantado todos, aproximadamente tras una hora de reunión.

El propio Corgos ha explicado a la salida de la reunión que los consejeros del PP han decidido retirarse cuando en el Consejo «se ha empezado a tratar temas que son impropios» de este órgano y ya fueron aprobados por las Cortes, como ha sido la norma que graba los rendimientos bancarios, mientras no se abordan, ha recriminado, temas urgentes como la reforma de la financiación autonómica.

La consejera andaluza ha recordado que cuando Montero era consejera de Hacienda en Andalucía decía que «la condonación o la reestructuración no podía sustituir el debate» de la financiación autonómica, al ser una cuestión complementaria, por lo que ha recriminado que ahora como ministra evite e incluso «haya quitado el punto del orden del día» de la reforma para incluir «exclusivamente las dos cuestiones que tenía pactadas y cerradas» con los independentistas.

MADRID, 26/02/2025.- La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert López-Ibor, realiza declaraciones tras abandonar la mesa del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), este miércoles en Madrid. EFE/ Mariscal

«Nuevo sistema de financiación autonómica»

«Lo que necesitamos no es un modelo de condonación, lo que necesitamos es un nuevo sistema de financiación autonómica«, ha dicho en el mismo sentido la consejera madrileña de Hacienda, Rocío Albert, que ha añadido: «No vamos a ser cómplices, no vamos a blanquear el acuerdo».

Albert ha explicado que las comunidades del PP, «por lealtad y por responsabilidad», sí han asistido al debate de otros puntos del orden del día como ha sido el referente al déficit de 2023, pero han abandonado la sala cuando se ha abordado el tema de la deuda a partir de un modelo «pactado y cerrado única y exclusivamente con los independentistas» y no con el conjunto de autonomías.

Las comunidades del PP han registrado un escrito para la ministra de Hacienda en el que rechazan de forma «unánime» la condonación, que tildan de decisión «arbitraria y discriminatoria», y reclaman, entre otras cuestiones hasta que se aborde la reforma de financiación autonómica, la actualización de las entregas a cuenta, que se blinde el respeto a la autonomía fiscal de cada territorio y que se mantenga el mecanismo del extra-FLA porque permite una liquidez adicional para hacer frente al déficit.

Además, piden al Gobierno «volver al respeto y la lealtad institucional» entre las administraciones y paralizar «cualquier avance hacia la independencia fiscal» que reclama Cataluña.

Montero defiende la condonación de la deuda

La ministra María Jesús Montero ha asegurado que esta condonación de deuda permitirá ahorrar entre 6.500 y 7.000 millones de euros en intereses a las comunidades autónomas, por lo que ha acusado de «buscar excusas» a las regiones que han asegurado que la condonación no afectaría a ese concepto.

En cualquier caso, Montero se ha mostrado dispuesta a «apostar» a que las regiones gobernadas por el PP «van a suscribir el convenio» para beneficiarse de una ley «que es buena para sus ciudadanos».

Una vez aprobada la propuesta en el CPFF, Hacienda iniciará las reuniones bilaterales con las diferentes comunidades autónomas para determinar «exactamente» la cantidad y características de sus deudas y, en paralelo, se abrirán contactos con los grupos parlamentarios para aprobar la futura ley orgánica.

En ese proceso Montero asume que el PP va a mantener la «actitud infantil» de este miércoles a pesar de que las regiones gobernadas por esa formación podrían ver condonados 60.000 millones de euros de deuda, el 72 % del total propuesto.

Montero ha subrayado que esta operación no afectará al global de la deuda española, ya que se trata de una «reasignación» entre subsectores y ha defendido que «de ninguna manera sustituye al debate sobre la financiación económica, no lo paraliza, no es un atajo», sino que debería servir de «incentivo» para abandonar posiciones de máximos.