Seis cazas F-18, la fragata más moderna de la Armada y unidades de artillería antiaérea del Ejército del Tierra participan de los ejercicios de coordinación en Canarias

España afina en Canarias su capacidad de respuesta contra drones en plena crisis con Rusia. Efe



Las Fuerzas Armadas españolas realizan estos días en Canarias y el espacio del Atlántico al sur de la islas un ejercicio de coordinación de las capacidades de defensa aérea de los tres ejércitos, que incluyen, por primera vez, sistemas de respuesta frente a drones en plena alerta en la OTAN por la incursión de aparatos rusos no tripulados sobre Polonia y Rumanía.

Seis cazas F-18 de la base de Torrejón de Ardoz (Madrid), habitualmente asignados a misiones de alerta de respuesta rápida (lo que exige estar armados y en el aire en 15 minutos), la fragata más moderna de la Armada, la F-105 Cristóbal Colón, y unidades de artillería antiaérea del Ejército del Tierra participan desde este lunes hasta el miércoles en las maniobras ‘Eagle Eye 25-05‘, activados por el Mando Operativo Aéreo y el Mando Aéreo de Combate.

Se trata de un entrenamiento que realizan todos los años,. Pero esta vez cuenta, como novedad, con la participación de sistemas de defensa contra drones del Ejército del Aire, el Ejército de Tierra y la Armada. También la Policía Nacional que se suma al despliegue porque es responsable de la seguridad de aeropuertos y otras infraestructuras públicas consideras «críticas».

En la imagen, presentan en el ejercicio Eagle Eye 25-03 el jefe del Mando Aéreo de Combate y del Mando Operativo Aéreo, el teniente general Julio Nieto Sampayo (2i); el comandante de la fragata Cristóbal Colón, Gabriel Pita da Veiga (2d); el capitán de navío Gonzalo Leira Neira (1i); y el coronel Javier Caballero Calzada (1d). EFE/Ángel Medina G.

En el Mando Operativo Aéreo prefieren no referirse a ‘Eagle Eye’ como un «ejercicio», porque no responde a un escenario hipotético, sino a los cometidos reales de presencia, vigilancia y disuación que desempeñan cada día las Fuerzas Armadas. Y, además, tiene lugar casi de forma simultánea con otras maniobras de coordinación de los tres Ejércitos en el Campo de Gibraltar, Ceuta, Melilla y Baleares.

‘Eagle Eye’

‘Eagle Eye’ forma parte del calendario de trabajo de los ejércitos. Por lo que el incidente con la incursión de drones rusos en el espacio aéreo de la OTAN en el este de Europa no ha determinado su organización. Sin embargo, los mandos que lo dirigen reconocen que tienen muy presente lo sucedido en Polonia y Rumanía.

«La información de la que disponemos sobre lo ocurrido en Polonia aún es muy difusa (…) Lo que sí que puedo decir es que, efectivamente, para ese tipo de amenazas nos preparamos, para ese tipo de situaciones tienen lugar estas activaciones». Es lo que ha dicho el teniente general Julio Nieto, comandante del Mando Operativo Aéreo y máximo responsable de Eagle Eye 25-03.

En una rueda de prensa celebrada a bordo de la fragata Cristóbal Colón, en la Base Naval de Las Palmas, el general Nieto ha remarcado que no solo están vigilantes las unidades desplegadas cerca de la frontera de Rusia y Bielorrusia, sino todo el sistema de defensa aéreo de España. Un sistema «que está operativo los 365 días del año, 24 horas».

«Tenemos seis aviones permanentemente en alerta, armados y listos para reaccionar en cualquier situación que se dé de este tipo o de cualquier otro. Por supuesto, estamos preparados y seguimos trabajando para estarlo cada vez más frente a este tipo amenazas. Unas amenzadas que cada vez van a tener más protagonismo», ha añadido.

En estas maniobras se va a afinar también la coordinación de los sistemas frente a drones de pequeño tamaño. Drones que a veces resultan «muy difíciles de localizar y abatir». Representan un peligro incluso si no buscan atentar contra la seguridad nacional, porque pueden poner en jaque a un aeropuerto u otra instalación «crítica».

Eagle Eye no solo moviliza seis cazas y una fragata. Intervienen, además, 60 militares del Ala 12 del Ejército del Aire. También unidadess de artillería antiaérea del Ejército del Tierra de Gran Canaria y de Valencia dotadas con armas como misiles Hawk, Patriot y Mistral.