Los aeropuertos canarios y las navieras incrementan frecuencias y plazas desde este viernes para absorber la alta demanda de desplazamientos en el puente de El Pilar

Las islas activan la ‘operación salida’ por el puente de El Pilar con refuerzos en vuelos y conexiones marítimas. EFE

Canarias arranca este viernes la ‘operación salida’ con motivo del puente de El Pilar, tres días festivos en los que miles de residentes y visitantes se desplazarán entre islas y hacia la Península.

La coincidencia del 12 de octubre en lunes ha disparado las reservas de billetes interinsulares y nacionales, obligando a las principales compañías de transporte aéreo y marítimo a reforzar sus trayectos de mayor afluencia.

En el ámbito aéreo, Binter ha ajustado y reforzado su programación para estas fechas ofertando 5.500 asientos adicionales. La compañía canaria ha reorganizado su operativa interinsular para concentrar la mayor oferta de plazas extra durante las jornadas clave de la ‘operación salida’ y el retorno, intensificando los vuelos especialmente este viernes 9, el lunes 12 y el martes 13 de octubre.

Ejes con mayor demanda: Gran Canaria y Tenerife

En cuanto a los aeropuertos de Gran Canaria, Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna y César Manrique-Lanzarote concentrarán el grueso de estas operaciones suplementarias.

Por su parte, en el transporte marítimo, navieras como Fred. Olsen Express han activado dispositivos especiales y frecuencias adicionales en los puertos insulares. Los ejes con mayor demanda vuelven a ser las conexiones entre Tenerife y Gran Canaria, el enlace con La Gomera, así como la travesía entre Lanzarote y Fuerteventura.

Las autoridades recomiendan a los usuarios acudir con antelación a las terminales, realizar la facturación de forma telemática y prever posibles retenciones en los accesos a los puertos y aeropuertos del archipiélago.