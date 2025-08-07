Así, con respecto a 2024, las llegadas a Canarias han disminuido un 46,1%, mientras que en la Península y en Baleares aumentan un 15%

Las llegadas de migrantes a Canarias disminuyen, pero crecen en el resto de España. Imagen de Archivo

Las llegadas de migrantes por vía marítima a Canarias han bajado un 46,1% desde que empezó el año hasta el 31 de julio respecto al mismo periodo de 2024, pero han subido en el resto de España, especialmente en el caso de las llegadas en pateras a la Península y las Islas Baleares, casi un 15 %.

Así lo refleja el último Informe Quincenal de Inmigración Irregular 2025 del Ministerio del Interior que muestra que han llegado a toda España y por cualquier vía, desde que empezó el año, 20.258 personas, un 30,2 % menos en comparación con el mismo periodo del año 2024.

La gran mayoría, 18.657, han arribado por vía marítima, a bordo de 653 pateras o cayucos, 169 embarcaciones menos que las registradas en los primeros siete meses de 2024.

Aumenta en Península y Baleares

Los datos que se refieren al Archipiélago canario revelan una caída del 46,1% en el número de migrantes que han llegado a Canarias a través de la considerada como una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo, todo ello en comparación con 2024, un año que acabó con cifras récord en la ruta canaria.

Si en 2024, a estas alturas del año, habían llegado a las islas 21.470 personas en 328 cayucos, estos siete meses de 2025 lo han hecho 11.575 migrantes en 191 embarcaciones.

En cambio, en la Península y Baleares, la tendencia es contraria: ha aumentado el número de migrantes llegados por vía irregular en los siete primeros meses del año un 14,8 % respecto a 2024, de las 6.151 personas de entonces hasta los 7.064 ahora.

Guerras y conflictos en países de origen

Sobre las llegadas por vía marítimas a Ceuta y Melilla, en el primer caso han bajado de 13 a 3 y en el segundo, han aumentado, de 6 a 15. Las entradas irregulares a las ciudades autónomas por vía terrestre, que incluyen los accesos a nado, han aumentado un 15,1 %: en Ceuta han subido un 7,2 %, de 1.354 a 1.452 y en Melilla se ha cuadruplicado, de las 37 de 2024 a 149 este 2025.

Al menos el 10% emigra huyendo de las guerras en sus países de origen. La costa de partida de esta ruta mediterránea más al oeste parte de Argelia y el destino suele ser Formentera e Ibiza. Además, Baleares se está convirtiendo en puerto de entrada por los fuertes controles fronterizos de Europa en la costa de Malta e Italia, donde las llegadas se han reducido en un 60%.

Sin embargo, este año ha habido un aumento significativo de desembarcos en Lampedusa, una de las islas Pelagias del Mediterráneo. Ahí, las llegadas son constantes. Este miércoles por la noche las autoridades italianas desembarcaron a 50 personas procedentes de Libia.