Las Palmas Atlético vs CD Quintanar del Rey | J26 Segunda Federación 25-26

Las Palmas Atlético vs CD Quintanar del Rey. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 8 de marzo. Partido correspondiente a la J26 de la Segunda Federación. Lo puedes seguir en directo en RTVC

Las Palmas Atlético y CD Quintanar del Rey se enfrentan este domingo 8 de marzo a partir de las 11:00 (hora canaria) en el Anexo Estadio de Gran Canaria. Partido correspondiente a la jornada 26 de la Segunda Federación.

Las Palmas Atlético vs CD Quintanar del Rey | J26 Segunda Federación Grupo V

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto amarillo llega al duelo tras perder por 3-0 en su visita al UB Conquense. El filial canario se encontraba a mitad de la tabla de clasificación del grupo V de la Segunda Federación.

Por su parte, el Quintanar del Rey se encuentra en puestos de descenso. Y es que con 23 puntos está situado en la decimosexta posición de la clasificación.

Posiciones en la clasificación de Las Palmas Atlético y CD Quintanar del Rey

En la clasificación, Las Palmas Atlético se encuentra en 9ª posición con 33 puntos, pero un partido menos. En cambio, el CD Quintanar del Rey ocupa la decimosexta posición. El conjunto castellanomanchego se encuentra con 23 puntos.

Últimos enfrentamientos H2H entre Las Palmas Atlético y CD Quintanar del Rey

Las Palmas Atlético y el CD Quintanar del Rey solamente se han enfrentado una vez y ganó Las Palmas Atlético. El equipo canario en sus últimos cinco partidos ha ganado uno, empatado tres y perdido el último. Por su parte, el conquense llega al encuentro tras haber ganado dos de sus últimos cinco partido, pero habiendo perdido los otros tres.

Te puede interesar: