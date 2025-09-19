Las Palmas Atlético se enfrenta este domingo, 21 de septiembre, al Rayo Majadahonda

Este domingo a las 11:30 horas, Las Palmas Atlético y Rayo Majadahonda se enfrentan en el Anexo al Estadio de Gran Canaria en un choque que promete tensión, intensidad y mucho en juego. No solo por la clasificación en el Grupo 5 de Segunda Federación, sino por las sensaciones que cada equipo querrá transmitir tras sus comienzos en la temporada.

Estado de forma de Las Palmas Atlético y Rayo Majadahonda

Las Palmas Atlético llega con la urgencia de dejar atrás un inicio con más dudas que certezas. En las primeras jornadas no ha conseguido aún imponerse, situación que empieza a pesar tanto en lo anímico como en lo deportivo. Jugar como local representa una oportunidad para reencontrase con su versión más agresiva y ordenada.

Formación de Las Palmas Atlético el pasado fin de semana ante el Real Madrid C

Por su parte, el Rayo Majadahonda ha mostrado una mejoría sensible. Con resultados más sólidos, se presenta como rival peligroso, capaz de controlar partidos desde la posesión y aprovechar desajustes del adversario. Su posición en la tabla le permite cierta confianza, pero deberá evitar subestimar a un filial que juega con la pasión de quien quiere escalar.

Últimos enfrentamientos entre Las Palmas Atlético y Rayo Majadahonda

El último partido entre Las Palmas Atlético y Rayo Majadahonda se remonta al 24 de noviembre de 2019, cuando ambos equipos firmaron un empate sin goles (0-0) en el Anexo del Estadio Gran Canaria, en un duelo correspondiente a la jornada 14 del grupo I de Segunda División B.

Clasificación Segunda Federación Grupo 5

Antes de disputar esta tercera jornada, el Rayo Majadahonda ocupa la quinta posición en el Grupo 5 de la Segunda Federación, con 4 puntos obtenidos tras un partido ganado y uno empatado. Mientras, Las Palmas Atlético no ha sumado todavía puntos y se sitúa en este momento en la última posición de la tabla.