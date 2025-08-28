El nuevo acuerdo, con una inversión anual de 1,2 millones de euros, permite actuaciones de modernización en barrios como Hoya Andrea, donde se han destinado 70.000 euros a renovar la cancha deportiva

La alcaldesa, Carolina Darias, junto a la concejala de Deportes, Carla Campoamor, en los trabajos de remodelación de la cancha de Hoya Andrea

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte (IMD), ha incrementado en un 42% el contrato de mantenimiento de instalaciones deportivas, que entró en vigor en 2025 con una inversión de 1,2 millones de euros anuales durante los próximos tres años, lo que supone un total de 3,6 millones.

Este nuevo contrato permitirá llevar a cabo tanto tareas preventivas como actuaciones de modernización en los distintos espacios deportivos municipales. Uno de los ejemplos es la cancha de Hoya Andrea, donde se ejecutan obras con un presupuesto cercano a 70.000 euros. Los trabajos incluyen el refuerzo de muros, mejora del pavimento, sellado de grietas, pintado, renovación de barandillas y elementos deportivos, como las canastas.

La alcaldesa Carolina Darias visitó este jueves la instalación del distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya junto a la concejala de Deportes, Carla Campoamor. Afirmó que el objetivo es ofrecer un espacio seguro y renovado para la práctica deportiva comunitaria.

En lo que va de 2025, ya se han destinado más de 800.000 euros a intervenciones en instalaciones de diferentes barrios. Entre ellas figuran la pista de Los Giles, la cancha de Madera y Corcho, el pabellón García San Román, el campo de fútbol Juan Guedes, el Leoncio Castellano de Tamaraceite o la pista de Las Torres.

El contrato se complementa con otro específico para el mantenimiento del césped artificial, dotado con más de 600.000 euros para los próximos tres años, que garantiza la conservación de 24 campos de fútbol 11, siete de fútbol 8 y 18 centros deportivos municipales con esta superficie.