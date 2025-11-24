El festival cultural ‘The Japan Vibes’ ya ha recibido denuncias en otras ciudades españolas

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria advirtió este lunes de que el anuncio de la celebración del festival cultural de Japón ‘The Japan Vibes’, el próximo mes de mayo en el parque de Santa Catalina, «carece de fiabilidad y puede tratarse de una estafa digital«.

En un comunicado, el Ayuntamiento explicó que no tiene ningún tipo de vinculación con ese encuentro ni ha tramitado autorización o permisos ni ha recibido información alguna sobre la veracidad del mismo.

Sospechoso en otras ciudades españolas

Por otro lado, se informó de que este anuncio se repite de forma sospechosa en otras ciudades españolas que han negado mantener relación alguna con esta propuesta, que la Embajada de Japón en España desconoce y admite la ausencia de conexión con la misma.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria previene a la ciudadanía de que antes de adquirir entradas o compartir datos personales a través de soportes digitales compruebe siempre la fiabilidad de la fuente.

Según avisó la Embajada nipona en su web, «estamos recibiendo numerosas consultas sobre el evento llamado ‘The Japan Vibes’ y queremos informar de que este evento no tiene ninguna relación con la institución».

Asimismo, advierten de casos similares en otros países, indicó el Ayuntamiento en la nota.