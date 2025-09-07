El plan incluye medidas de regulación del tráfico, vigilancia en los entornos escolares y recomendaciones de movilidad para la comunidad universitaria

Las Palmas de Gran Canaria pone en marcha un dispositivo especial de tráfico para la Vuelta al Cole 2025-2026. Imagen cedida por el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria activa desde este martes 9 de septiembre el dispositivo especial de seguridad y tráfico para la ‘Vuelta al Cole 2025-2026’.

El plan, diseñado por la Policía Local y los Agentes de Movilidad, se desarrollará en todos los distritos de la ciudad para garantizar la seguridad vial y el buen funcionamiento de los accesos a los centros educativos.

El concejal de Seguridad, Convivencia y Cultura, Josué Íñiguez, ha destacado que “este dispositivo pretende facilitar una movilidad más segura para las familias en la entrada y salida de los colegios, reforzar la vigilancia en las principales vías de acceso y prevenir incidentes en los entornos escolares”.

Acciones del dispositivo

El plan comienza el martes con el inicio del curso en Educación Infantil y Primaria y en Educación Superior y Universitaria, continuará el miércoles con el comienzo de las clases de la Educación Secundaria Obligatoria y el jueves con las de Bachillerato.

Varias unidades de la Policía Local estarán integradas en el dispositivo, entre ellas la Unidad de Coordinación Territorial encargada de organizar la vigilancia de centros escolares de todos los distritos, con especial atención a los horarios de entrada y salida.

Además, la Unidad Especial – Grupo Operativo de Intervención y Apoyo (UE-GOIA) se encargará de reforzar las medidas de prevención frente a actos vandálicos, consumo de drogas o conductas de riesgo en el entorno educativo.

Por su parte, la Unidad de Protección y Acompañamiento Local (UPAL) colaborará con los centros educativos para el control y seguimiento del absentismo escolar y, cuando tengan conocimiento de ello, intervendrá en situaciones de menores sin escolarizar. Asimismo, a petición de los centros escolares colaborará en la resolución de conflictos en el ámbito escolar y especialmente ante abuso o acoso escolar.

Vigilancia

La Policía Local reforzará la vigilancia de los espacios denominados ‘Besa y Baja’ para comprobar su uso debido y evitar de esta forma que se utilicen como estacionamientos prolongados que ralentice la llegada de los niños y niñas a los centros escolares.

El dispositivo establece actuaciones específicas para agilizar el tráfico en puntos estratégicos de la ciudad durante las horas de mayor afluencia de tráfico en el que participarán la Unidad de Tráfico y Agentes de Movilidad.

Se pondrá especial atención en vías como las rotondas de Torre Las Palmas y Belén María, la avenida Primero de Mayo, las calles Eduardo Benot, Albareda y General Bravo, así como la GC-112 que da acceso al Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Felo Monzón. Además, habrá vigilancia dinámica en la Avenida Marítima y otros accesos principales a la ciudad.

Acceso a la universidad

La Policía Local, como en ediciones anteriores, remitirá una comunicación a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) para que traslade a la comunidad universitaria el lema ‘A la Universidad, mejor en transporte público’, con el objetivo de reducir el uso del transporte privado.

El caso de utilizar vehículo propio, la Policía Local recomienda que si se accede desde la GC-1 dirección sur-norte, se dirijan a la GC-4 a Lomo de Enmedio – Casa del Gallo – Universidad. Si lo hacen desde la Autovía Marítima, circulen por el desvío de la GC-21 a través del túnel de San José y continuar por la rotonda de Las Brujas y la antigua carretera de Tafira (GC-110). Y si circulan desde Tamaraceite, utilizar la carretera de San Lorenzo para llegar hasta la Casa del Gallo y el Campus Universitario.

Para reforzar estos itinerarios, desde la Policía Local se ha trasladado al Departamento de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria que, entre las siete y las nueve de la mañana, se recomiende estas rutas en los paneles informativos situados en la GC-1, GC-4, GC-2 y GC-3.

Asimismo, se pondrá en marcha un servicio de información a través de las redes sociales de la Policía Local para difundir itinerarios alternativos y recomendaciones dirigidas a la comunidad universitaria y al conjunto de la ciudadanía.