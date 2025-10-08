Las Palmas de Gran Canaria celebra los actos de la Fiesta Nacional

Los actos de la mañana contaron con la participación de las Fuerzas Armadas de tierra, mar, aire y espacio

Las Palmas de Gran Canaria celebra este miércoles los actos principales con motivo del Día de la Fiesta Nacional. Un día de celebración que presidió el general jefe del Mando Aéreo de Canarias, Francisco Javier Vidal, y que comenzó con el izado de bandera de las Fuerzas Armadas.

Fotografía del Ejército de Tierra en Las Palmas de Gran Canaria

Este acto contó con la participación de las Fuerzas Armadas de tierra, mar, aire y espacio, que se han reunido para rendir homenaje a la patria. El grito de «¡Viva España!» dio paso al tradicional desfile, en el que también participaron la Guardia Civil, la Policía Nacional y miembros de la UME.

Desfile, pasacalles y concierto

El desfile, que recorrió las principales zonas de la ciudad, contó con la presencia de autoridades civiles y militares, así como de la población local, que mostró su apoyo a los cuerpos de seguridad del país.

El capitán de fragata, Javier Chocano, destacó la importancia del evento como un «motivo de orgullo» y una oportunidad para que la población y las autoridades civiles vean la cercanía de las Fuerzas Armadas.

Por su parte, el teniente coronel del Ejército del Aire, Francisco Parellada, señaló que «este día no es solo de orgullo para las Fuerzas Armadas, sino para todos los españoles».

“Nos permite acercarnos más a la gente de Canarias y que vean que sus Fuerzas Armadas son cercanas y son parte de la sociedad en la que estamos”, declaró Alfredo Hurtado, comandante militar de Las Palmas.

Tras la solemne ceremonia matutina, los actos continuarán esta tarde con un pasacalles que recorrerá la avenida de Las Canteras. La jornada culminará con un concierto a partir de las 19:30 horas, donde la música será la protagonista para seguir celebrando esta jornada.