Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social, ha anunciado esta medida para las rentas no contributivas en sede parlamentaria

Los 42.000 perceptores canarios de pensiones no contributivas recibirán 400 euros adicionales al año.

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias de Canarias, Candelaria Delgado, ha anunciado este jueves que los aproximadamente 42.000 perceptores de pensiones no contributivas en las islas recibirán 400 euros al año adicionales.

Los cobrarán en dos pagos y través de una fórmula que ha arbitrado el Ejecutivo regional para que desde la Renta Canaria se complementen las pensiones no contributivas hasta dicha cuantía.

No es un complemento como tal de la Renta Canaria por cuanto la administración del Estado no ha modificado la Ley de Seguridad Social que permita la compatibilización de los mismos con las pensiones no contributivas.

El presupuesto de la consejería crece un 8,2%

Así lo ha detallado Delgado en comisión parlamentaria, donde ha recalcado que las cuentas de su departamento para 2026 crecen un 8,2% respecto al ejercicio actual.

En total, dispondrá de 837,74 millones de euros, de los cuales 387,49 millones se van al área de dependencia, para «reforzar prestaciones, plazas y conciertos para reducir listas de espera».