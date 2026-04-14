Estos son los requisitos para el cobro del complemento de las pensiones no contributivas en Canarias

El BOC ha publicado los requisitos para el cobro del complemento de las pensiones no contributivas

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) ha publicado este martes los requisitos para el cobro del complemento de las prestaciones no contributivas, aprobada por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias.

El departamento regional ha explicado que el mismo se hará efectivo para aquellas personas que tengan reconocida una pensión de este tipo, entre los que se incluye los que residan en la CCAA y que se encuentren de alta en las nóminas de mayo y noviembre de 2026 como perceptores de las mismas.

La medida contempla una cuantía de 400 euros para dicho complemento, que se fraccionará en dos abonos de 200 euros cada uno, que se harán efectivos en los próximos meses de mayo y noviembre.

Por su parte, no tendrán derecho al cobro del complemento las personas que estén en situación de suspensión, pendiente de trámite de reconocimiento, extinción o baja por traslado a otra comunidad.

El procedimiento de dicho pago se iniciará de oficio por parte de la Dirección General de Servicios Sociales e Inmigración, al igual que el abono del complemento económico.

La Consejería ha indicado que actualmente existen en Canarias en torno a 42.000 personas que perciben una pensión no contributiva de la Seguridad Social, ya sea de jubilación o incapacidad, que oscilan entre los 569,32 euros y los 624,84 euros mensuales de media, respectivamente.

Dichas cuantías se encuentran por debajo de los 725 euros de ingresos mensuales que el Indicador Arope de 2024, que mide el riesgo pobreza, establece como índice para considerar a una persona en riesgo pobreza, lo que coloca a este colectivo en situación de pobreza severa o en riesgo de estarlo.