La Sala de Exposiciones del Parlamento de Canarias acoge desde este viernes la exposición “Farruqo: Las viñetas de la Tele Canaria”, organizada por RTVC

La muestra reúne un centenar de viñetas realizadas en directo en el Informativo ‘Buenos días Canarias’ y podrá visitarse hasta el próximo 26 de septiembre de forma gratuita

Este viernes, 12 de septiembre, se ha inaugurado en la sala de exposiciones del Parlamento de Canarias la muestra del humorista gráfico José Farruqo, titulada “Las viñetas de la Tele Canaria”, organizada por Radio Televisión Canaria.

La exposición reúne cerca de un centenar de viñetas originales creadas en directo por Farruqo para el programa ‘Buenos Días Canarias‘, en el que colabora diariamente desde hace un año. Con su estilo ágil e irónico, ofrece cada mañana una mirada crítica a la actualidad a través de sus dibujos, que invitan al espectador a reflexionar sobre los temas de cada jornada desde el humor.

En la inauguración estuvieron presentes la directora general de RTVC, María Méndez, el vicepresidente del Parlamento, Gustavo Matos, el periodista y presidente de la Fundación Cine+Cómics, Paco Pomares, y el propio Farruqo, que presentó sus ilustraciones ante un grupo de alumnos y alumnas de Periodismo Social, que pudieron asistir en directo a la apertura de la muestra y dialogar con el autor.

Viñetas de prensa en pleno directo

En la inauguración, la directora general de RTVC, María Méndez, destacó «la brillantez de Farruqo» y su capacidad de «realizar en directo y en tiempo real un trabajo artístico brillante, que ofrece una mirada a la actualidad a través del humor gráfico, inteligente y elegante». Méndez quiso hacer hincapié en que Televisión Canaria «es la única televisión de nuestro país que realiza las viñetas de prensa en directo y ante las cámaras».

El vicepresidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, defendió que “no se puede entender la democracia sin humor” y que el humor gráfico es “una de las formas más sutiles e inteligentes de cuestionar el statu quo”.

Francisco Pomares, presidente de la Fundación Cine+Cómics y colaborador habitual de ‘Buenos días Canarias’, valoró que Televisión Canaria haya apostado por trasladar la viñeta del papel a la pantalla, con un artista capaz de crear en minutos, a partir de lo que ocurre en directo durante la tertulia diaria.

El propio Farruqo confesó que este proyecto ha sido “el mejor regalo en un año difícil”, porque le da fuerzas para seguir en un oficio “tan bonito como duro”. Aseguró que la acogida del público y el reconocimiento gracias al programa le animan a continuar llevando humor y reflexión a la ciudadanía.

Exposición abierta al público

Las viñetas, todas originales, podrán visitarse de manera gratuita en la sala del Parlamento hasta el 26 de septiembre, en horario de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas, y los sábados en horario de mañana.

“Las viñetas de la Tele Canaria” forma parte del catálogo expositivo del XXII Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Tenerife, que este año reúne más de cuarenta exposiciones presenciales y diez colectivas virtuales. Tras su paso por la sede del Parlamento de Canarias, en Tenerife, la exposición viajará a la capital Gran Canaria.

Pepe Farruqo (Córdoba, 1974), humorista gráfico, caricaturista e ilustrador, acumula más de 20 años de trayectoria profesional en los que ha desarrollado colaborado en multitud de medios, tanto especializados como tradicionales. Su estilo combina sátira, actualidad y compromiso social.

Con esta iniciativa, Radio Televisión Canaria subraya su apuesta por el humor gráfico como una forma única de dibujar la realidad, que conecta con los espectadores desde un lenguaje universal y cercano.