Leaf, joven canaria: “Ser therian no es un juego, es parte de mi identidad”

La entrevistada participó en La Alpispa, de La Radio Canaria, donde defendió el respeto hacia quienes se identifican con animales.

Entrevista íntegra a Leaf, therian de Canarias.

¿Se puede sentir que tu identidad conecta con la de un animal y, aun así, llevar una vida completamente normal? La respuesta es sí. De eso habló en La Alpispa, en La Radio Canaria, Leaf —nombre con el que prefiere identificarse públicamente—, que compartió su experiencia como therian.

Durante la entrevista, explicó que se identifica con un gato desde hace años, aunque no supo ponerle nombre a lo que sentía hasta hace cuatro. “Siempre supe que había algo diferente en mí”, relató. Fue a raíz de la confesión de un amigo y tras investigar sobre la comunidad therian cuando entendió que esa parte “felina” formaba parte de su identidad.

¿Qué es ser therian?

Leaf lo define como una identificación involuntaria, parcial o completa, con un animal, sin dejar de tener una vida humana. “Estudiamos, trabajamos, tenemos amigos… No vamos por la calle a cuatro patas”, aclaró, denunciando la desinformación y los bulos que, asegura, circulan en redes sociales.

También diferenció el therianismo de otros conceptos como la transespecie o la licantropía clínica, subrayando que en su caso no existe ningún delirio ni deseo de abandonar su vida como persona.

Una vida “normal” con momentos de conexión

En su día a día, explica, no hay diferencias con el de cualquier joven de su edad. Sin embargo, reconoce que en ocasiones necesita ir a la naturaleza para “conectar” con su identidad.

“Allí siento tranquilidad, libertad, una sensación de hogar y de pertenencia”, contó en antena.

Criada rodeada de gatos, asegura que siempre ha tenido un vínculo especial con el mundo felino. “Era como si fueran mi familia”, afirmó.

Respeto ante la polémica

Leaf reconoce que el fenómeno therian está generando debate y también rechazo. Denuncia que se están difundiendo convocatorias falsas para atraer a jóvenes therians con la intención de burlarse o acosarlos, y lamenta la confusión que existe en torno al término.

“Está bien que no lo entiendan, que no lo compartan. Pero nos deben tener un respeto básico, como a cualquier ser vivo”, reivindicó.

Asegura que su entorno cercano la apoya y que acude a terapia psicológica, aunque por motivos ajenos a su identidad. “No es algo que me afecte en mi día a día”, puntualizó.

La entrevista completa puede escucharse en el canal de YouTube de La Radio Canaria.