ES NOTICIA

Directo
InicioNoticiasInternacional

León XIV pide paz en Irán y Siria

RTVC / Europa PRESS
RTVC / Europa PRESS

El Papa, León XIV ha dirigido un pensamiento «a lo que está sucediendo en estos días en Oriente Medio»

En la imagen, el Papa León XIV. Archivo.

El Papa, León XIV ha pedido «que se cultive con paciencia el diálogo y la paz» en Irán y Siria, «donde persistentes tensiones están provocando la muerte de muchas personas«, como ha afirmado este domingo tras el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro.

Al finalizar el rezo, el Papa ha dirigido un pensamiento «a lo que está sucediendo en estos días en Oriente Medio», en particular en Irán y en Siria, y ha insistido en la necesidad de «perseguir el bien común en toda la sociedad«.

Referencia a Ucrania

Asimismo, también se ha referido a Ucrania, donde «nuevos ataques, particularmente graves y dirigidos a infraestructuras energéticas precisamente cuando el frío se hace más duro, afectan gravemente a la población civil«.

En este sentido, el Papa ha afirmado que reza «por quien sufre» y ha renovado su llamamiento a cesar «las violencias» y a «intensificar los esfuerzos para llegar a la paz» tanto en Oriente Próximo como en Ucrania.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

El precio de la vivienda de segunda mano se sitúa en máximos en Canarias

Málaga CF vs AD Ceuta CF: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga Hypermotion 25-26

Granada CF vs CD Castellón: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga Hypermotion 25-26

Levante UD vs RCD Espanyol: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga EA Sports 25-26

El Rocasa Gran Canaria se lleva dos puntos de oro ante el KH-7 Granollers

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2026