Coalición Canaria, que ha votado a favor, señala que la ley obliga a diseñar una normativa específica y coherente con la lejanía e insularidad del archipiélago

La Ley de Movilidad Sostenible aprobada ese miércoles en el Congreso obligará al Estado a invertir en la construcción de líneas de tren en Canarias, asegura Coalición Canaria (CC), que ha dado su apoyo al proyecto.

En la imagen, la diputada de CC, Cristina Valido.

En un comunicado, la diputada nacionalista Cristina Valido explica que ha votado a favor de la nueva ley tras conseguir que el texto final incorporara sus enmiendas y peticiones para que el archipiélago tuviera un trato singular en la normativa.

Valido celebra que la ley reconozca «de una forma clara que las subvenciones al transporte público en Canarias son de justicia y que garantizan la igualdad entre la ciudadanía de todo el Estado».

Informes específicos de las medidas

También valora que «da herramientas a los cabildos insulares y a los municipios metropolitanos y obliga al Estado a financiar futuros proyectos ferroviarios en Canarias».

La portavoz considera «más que importante» que la ley obligue a «elaborar informes específicos» sobre medidas aplicadas en el archipiélago para determinar su impacto y su utilidad, ya que «no nos sirven las medidas del continente», sostiene.

Entre las medidas impulsadas a través de sus enmiendas, CC cita además la creación de una Oficina para la Facilitación de Pruebas de Vehículos Automatizados y el reconocimiento de los puertos de las islas como nodos logísticos estratégicos que pueden acceder a una planificación energética y de infraestructuras más favorable.