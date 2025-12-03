Las memorias del rey Juan Carlos llega a las librerías en español

Este libro se titula ‘Reconciliación’ y repasa su polémica vida en primera persona

El libro de memorias del rey Juan Carlos I, padre de Felipe VI, titulado ‘Reconciliación’, llega este miércoles a las librerías en español, casi un mes después de su publicación en Francia, una obra en la que repasa su vida desde su nacimiento en el exilio en Roma el 5 de enero de 1938.

El libro de memorias del rey Juan Carlos llega a las librerías en español. EFE/ Mariscal

Estas memorias las narra en primera persona y las publica la editorial Planeta. Su contenido ha llenado ya páginas de periódicos y horas de tertulias en radios y televisiones españolas, después de que el pasado 5 de noviembre saliera la edición en francés.

Reivindica su «herencia»

En este libro, Juan Carlos I, a sus 87 años y desde su retiro en Abu Dabi, reivindica su «herencia» democrática a España, país que añora y al que le gustaría regresar cuando se ha cumplido medio siglo de la monarquía parlamentaria.

El antiguo jefe del Estado se le considera uno de los artífices de la transición de la dictadura a la democracia en España tras la muerte del dictador Francisco Franco (1975), que lo nombró su sucesor.

En 2020, salió de España y se instaló en Abu Dabi, tras el escándalo generado al conocerse la relación que había mantenido con Corinna Larsen. También se reveló que poseía parte de su patrimonio en el extranjero, lo que intensificó la presión mediática y política en torno a su figura.

A pesar de ello, la Fiscalía archivó las investigaciones, argumentando que los hechos habían prescrito o que habían ocurrido antes de 2014, periodo en el que estaba protegido por la inviolabilidad como jefe del Estado.

Habla sin detalles de sus relaciones

El libro se lo dedicó a su familia (menos a la reina Letizia) y a todos los que le acompañaron en la transición democrática. En la introducción, Juan Carlos explica la decisión de escribir sus memorias, porque siente que le han «robado» su historia.

En estas memorias, el antiguo jefe de Estado asegura que ha cometido «errores» y que no es «un santo» pero defiende su legado a un país al llegó con solo 10 años (vivía con su familia en Portugal, donde estaban exiliados) para que Franco lo tutelara y por el que no oculta su simpatía.

Por otro lado, reconoce “desvíos sentimentales”, de los que apenas da detalles, pero asegura que “la mayor parte” de las “relaciones extraconyugales” que se le atribuyen son “totalmente ficticias”.

Sin citar a Corinna Larsen, el anterior jefe del Estado afirma que “una relación particular” fue “hábilmente instrumentalizada”, lo que tuvo “duras consecuencias para su reinado”.

A raíz de la publicación de estas memorias en Francia, Juan Carlos I concedió varias entrevistas a periódicos franceses y a la cadena France 3, en las que reconoció haber cometido “errores”, aunque afirmó que no se arrepiente de su pasado y que tampoco siente remordimientos.