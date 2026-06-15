La actuación se desarrolla en un edificio de seis plantas en Tamaraceite Sur, una de las principales áreas de crecimiento residencial de la ciudad

Licitadas por 10,7 millones las 74 viviendas en Tamaraceite Sur, en Las Palmas de Gran Canaria.



El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ha licitado por 10,7 millones de euros la finalización de 74 viviendas protegidas para alquiler social en Tamaraceite Sur, según ha informado este lunes.

Esta actuación contribuirá a ampliar el parque público de vivienda de la ciudad al completar el edificio, que incorporará viviendas adaptadas, espacios comunitarios y sistema de eficiencia energética, y dotarlo de todas sus instalaciones y servicios, según el consistorio.

El concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, ha señalado que «la finalización de esta promoción permitirá aprovechar una infraestructura ya muy avanzada desde el punto de vista constructivo, optimizando los recursos públicos y acelerando la puesta a disposición de 74 nuevas viviendas protegidas».

La actuación se desarrolla en un edificio de seis plantas sobre rasante y una planta sótano ubicado en Tamaraceite Sur, una de las principales áreas de crecimiento residencial de la ciudad.

74 viviendas, 20 trasteros, un local comunitario y varias dependencias técnicas

El inmueble albergará 74 viviendas protegidas distribuidas entre la planta baja y la quinta planta, además de 20 trasteros, dos portales de acceso, cuatro ascensores, un local comunitario y diversas dependencias técnicas destinadas al funcionamiento del edificio.

Las obras incluirán todas las actuaciones necesarias para completar la edificación, desde los trabajos de refuerzo estructural y cerramientos hasta la ejecución de fachadas, carpinterías, acabados interiores y exteriores e instalaciones de electricidad, fontanería, saneamiento, ventilación, telecomunicaciones, protección contra incendios y energías renovables.

La estructura del edificio se encuentra prácticamente finalizada, por lo que la nueva licitación permitirá retomar los trabajos y culminar una actuación estratégica para ampliar el parque público de vivienda de la ciudad.

En materia de sostenibilidad, el proyecto incorporará sistemas de producción de agua caliente sanitaria mediante aerotermia y una instalación fotovoltaica para autoconsumo, medidas que contribuirán a mejorar la eficiencia energética del edificio y a reducir su impacto ambiental.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta las 14:00 horas del próximo 20 de julio a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. La actuación se financia mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, con fondos Next Generation de la Unión Europea canalizados a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), así como con aportación municipal a través de Geursa.