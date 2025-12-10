Llamamiento urgente a la ciudadanía para que done sangre

El Servicio Canario de Salud hace un llamamiento urgente a la ciudadanía para que acuda a donar sangre de todos los grupos sanguíneos

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) hace un llamamiento urgente a los donantes de sangre de todos los grupos sanguíneos. Un llamamiento que se produce ante el incremento de la demanda del pasado puente de la Constitución, en el que se registró un descenso de las donaciones.

El SCS ha reforzado este llamamiento a través de las redes sociales. Ha elevado el número de SMS enviados a los donantes registrados en su base de datos. Estas acciones persiguen promover las extracciones. Y, de esta forma, incrementar el stock de hemoderivados de cara a los próximos días.

Dónde donar en Gran Canaria

Este miércoles y el jueves un dispositivo móvil se desplazará hasta el Centro Comercial Las Arenas. El horario será de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas. El jueves la colecta estará activa durante la tarde. El miércoles habrá otro equipo atendiendo a la comunidad educativa del IES Pablo Montesinos de 14:30 a 20:00 horas.

También estos días estará activo el punto de donación del Centro Comercial Alcampo. Será de 9:00 a 13:45 y este jueves de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:45 horas.

Arucas

El viernes el equipo se trasladará hasta Arucas , concretamente, hasta el Centro Hípico El Rodeo. Se trata de facilitar la donación a la plantilla y usuarios. El horario será de 16:15 a 20:30 horas.

Santa Lucía de Tirajana

Hasta el viernes una unidad móvil estará operativa en la Avenida de Canarias de Santa Lucía de Tirajana. Será de 9:15 a 13:30 y de 16:15 a 20:30 horas. El jueves la colecta estará activa solo en horario de tarde.

Puntos fijos de extracción

En cuanto a los puntos fijos de extracción de sangre, la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia pone a disposición de la población su sede en la calle Alfonso XIII, número 4, en Las Palmas de Gran Canaria. El horario es de 8:15 a 21:15 horas, salvo festivos (cuenta con vado para donantes).

El punto fijo de Santa Lucía de Tirajana, ubicado en el anexo del Centro de Salud de Vecindario, permanecerá abierto este miércoles de 16:15 a 20:15 y el jueves y viernes de 9:15 a 13:15 horas (excepto festivos).

También se puede acudir sin cita previa a otros puntos fijos de la Red Transfusional Canaria:

Hospital Universitario Materno-Infantil de Canarias , de lunes a viernes de 10:30 a 13:30

, de lunes a viernes de 10:30 a 13:30 Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, de lunes a viernes de 8:30 a 19:30

de lunes a viernes de 8:30 a 19:30 Hospital Universitario Insular de Gran Canaria , de lunes a viernes de 10:00 a 19:30 horas, salvo festivos (cuenta con vado para donantes en ambos casos).

, de lunes a viernes de 10:00 a 19:30 horas, salvo festivos (cuenta con vado para donantes en ambos casos). Hospiten Roca San Agustín se puede donar con cita previa telefónica llamando al 928 301 012 . También este miércoles de 8:00 a 14:00 horas (excepto festivos).

Hace falta sangre de todos los grupos sanguíneos

Dónde donar en Tenerife

Continuando con las campañas en centros de estudios, este miércoles se visitará el IES Magallanes, en San Isidro, Granadilla de Abona, de 9:15 a 13:30 y de 15:15 a 19:00 horas.Este jueves será el turno del IES Villalba Hervás, en La Orotava, de 9:15 a 13:30 y de 15:15 a 19:15 horas, y el viernes se visitará el CEIP Las Mercedes, en San Cristóbal de La Laguna, de 8:30 a 13:45 horas.

Este jueves tendrá lugar una campaña destinada a la plantilla del Grupo Número 1. Será de 9:15 a 13:30 horas.

San Cristóbal de La Laguna

El viernes y sábado se instalará un punto de extracción en La Catedral de San Cristóbal de La Laguna. El horario será de 9:00 a 13:45 y de 16:00 a 20:15 horas.

La Orotava

El punto de donación del Centro Comercial El Trompo de La Orotava, permanecerá abierto este miercoles y jueves de 16:15 a 20:30 horas y el viernes de 9:15 a 13:30 horas.

Puntos fijos de extracción

Además, se puede acudir a donar al punto fijo de donación de sangre de Santa Cruz de Tenerife, situado en Méndez Núñez, número 14, de lunes a viernes de 8:15 a 20:30 horas.

También en el punto fijo situado en el Centro de Salud de San Isidro, en Granadilla de Abona, se podrá donar de lunes a viernes de 8:15 a 19:30 horas. Este punto cuenta con plaza de aparcamiento reservada para donantes y la atención telefónica se realiza a través del número 677980518, excepto festivos.

En lo que se refiere a los puntos fijos de la Red Transfusional Canaria, en el Hospital Universitario de Canarias se puede donar sin cita previa de domingo a viernes y festivos de 8:30 a 21:30 y los sábados de 8:30 a 14:30 y de 15:30 a 20:00 horas. El teléfono de atención al donante es el 922 678 670.

Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria se puede donar sin cita previa de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 y los sábados de 9:00 a 13:00 horas, excepto festivos. El teléfono de atención al donante es el 922 602 060.

Hospiten Bellevue, del Puerto de la Cruz, con cita previa 922 385 235 (opción 1), de lunes a viernes de 11:00 a 14:30 horas (excepto festivos).

Hospital San Juan de Dios, ubicado en la carretera de Santa Cruz La Laguna,53, de lunes a viernes, de 10:30 a 12:30 horas, excepto festivos.

Durante el puente se registró un descenso de las donaciones

Dónde donar en Fuerteventura

La unidad móvil se encuentra en la plaza Tran Tran de Gran Tarajal, en el municipio de Tuineje. El horario es este miércoles y jueves de 16:15 a 20:30 y el viernes de 9:15 a 13:15 horas.

En el Hospital General de Fuerteventura se encuentra el punto fijo de donación de sangre de la Red Transfusional Canaria en la Isla. Este punto estará operativo de lunes a viernes de 11:00 a 13:30 horas. Se recomienda pedir cita previa en el 928 546 684.

Dónde donar en Lanzarote

En la isla permanece operativo el punto fijo de donación de sangre de la Red Transfusional Canaria ubicado en el Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa. El horario es de lunes a viernes de 8:30 a 13:00 horas, excepto festivos.

Dónde donar en La Palma

Este miércoles se puede donar en la unidad móvil ubicada en la Cafetería Sisigam de San Andrés y Sauces. Será de 16:00 a 20:30 horas.

El jueves el equipo de hemodonación se desplazará hasta la calle O’Daly, de Santa Cruz de La Palma. En esta ubicación se podrá donar el jueves y viernes de 15:45 a 21:00 horas y el sábado de 8:45 a 13:45 horas.

El Hospital Universitario General de La Palma dispone de un punto fijo de extracción de sangre disponible para donar de lunes a jueves de 10:00 a 20:00 y los viernes de 10:00 a 15:30 horas. Los sábados permanecerá cerrado y los domingos se podrá donar de 13:00 a 20:00 horas.

Los donantes pueden ponerse en contacto con el punto de donación a través de los teléfonos 922 185 321 y 922 185 320.

Dónde donar en La Gomera

El Hospital Nuestra Señora de Guadalupe cuenta con un punto de extracción en el que se puede donar sangre de lunes a miércoles de 11:00 a 13:00 y los jueves y viernes de 9:00 a 13:00 horas (excepto festivos).

Dónde donar en El Hierro

El Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes cuenta con un punto fijo de extracción en el que se puede donar los lunes de 10:00 a 12:30 horas, excepto festivos.

Requisitos para donar

Para poder ser donante hay que cumplir unos requisitos indispensables. Es necesario tener entre dieciocho y 65 años (hasta sesenta si es su primera donación). Además, hay que pesar más de cincuenta kilos, gozar de buena salud general y no estar embarazada. La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia cuenta con un teléfono gratuito de atención al donante, el 900 234 061.