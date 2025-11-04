Entre los ocupantes se encuentran nueve mujeres y dos menores; partieron desde Barra, a más de 1.600 kilómetros de Canarias

Un cayuco con 112 personas migrantes arribó este martes al puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro, después de ocho días de travesía desde Gambia, según confirmaron fuentes de los servicios de emergencia.

Informan: Eduardo Pulido / Marcelo Lima

El sistema de vigilancia costera SIVE detectó la embarcación a 6,5 kilómetros del sur de El Hierro. Inmediatamente, la Salvamar Diphda salió a su encuentro y escoltó el cayuco hasta el muelle, donde ya esperaban equipos de emergencias y Cruz Roja.

Más de un centenar de personas rescatadas

En la embarcación viajaban 103 hombres, nueve mujeres y dos menores, procedentes de Senegal, Gambia y Guinea Conakri. Todos fueron atendidos a su llegada y, según las primeras valoraciones sanitarias, la mayoría presentaba signos de cansancio y deshidratación, aunque no se notificaron casos graves.

Imagen de archivo | Antonio Sempere / Europa Press

Los migrantes contaron que zarparon desde Barra, en el norte de Gambia, hace ocho días. La distancia entre ese punto y El Hierro ronda los 1.600 kilómetros de navegación, una de las rutas más largas y peligrosas del Atlántico hacia Canarias.