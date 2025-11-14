El programa que presenta Aarón Gómez vuelve cada domingo a las 23.55 horas

Contará con los invitados Víctor Sandoval y Guacimara Gil en su primer programa de la temporada

El esperado late night de Televisión Canaria, ‘Una Mala Noche (la tiene cualquiera)’, vuelve a la pantalla este domingo 16 de noviembre a las 23:55 horas, estrenando su quinta temporada. Presentado por el carismático Aarón Gómez, el programa arranca con energías renovadas y muchas sorpresas.

Esta primera entrega llega con Víctor Sandoval como invitado estrella, una de las figuras más reconocidas de la televisión nacional, quien aportará su singular humor y desparpajo en una noche que promete grandes momentos. Junto a él, la actriz canaria Guacimara Gil, que suma su talento y autenticidad a este arranque de temporada.

Aarón Gómez (centro) junto a sus dos invitados: El personaje televisivo Víctor Sandoval y la actriz Guacimara Gil.

El regreso de ‘Una Mala Noche (la tiene cualquiera)’ contará además con todo el plantel de colaboradores habituales que han hecho del espacio un referente en las noches de Televisión Canaria: Víctor Hubara, Carmen Cabeza, Carlos Pedrós, Jorge Galván, Satomi Morimoto, Ninfa y Roberto Kamphoff, aportando su sello característico en cada sección y con sus disparatados personajes.

A esta familia se unen nuevas incorporaciones: Sarah Lómore y Cristito, quienes llegan para refrescar y reforzar el dinámico elenco del programa.

La nueva temporada mantiene la esencia que ha enamorado al público canario: ritmo ágil, humor original, participación directa del público y el Talent Chou, el emblemático concurso de talentos que garantiza actuaciones sorprendentes cada semana. ‘Una Mala Noche (la tiene cualquiera)’, que se emite después de ‘En otra clave’, regresa con más ganas que nunca de ofrecer el mejor final del domingo.