El Rallye Orvecame Norte es la segunda cita del Campeonato de Canarias de Rallyes de Asfalto que recorrerá las carreteras del norte de Tenerife viernes y sábado

Alexey Lukyanuk y Yury Kulikov, uno de los grandes atractivos del Rallye Orvecame Norte. Imagen de recurso

Llega la segunda cita del Campeonato de Canarias de Rallyes de Asfalto (CCRA), el Rallye Orvecame Norte, en Tenerife, organizada por la Escudería Daute Realejos, que contará finalmente con un total de 100 vehículos, de los cuales 88 lo harán en el apartado de velocidad, 6 en Regularidad Sport y otros 6 en Regularidad.

Enrique Cruz y Yeray Mujica, terceros en la clasificación del campeonato regional tras el Rallye Isla de Lanzarote, encabezan la bolsa de inscritos de este año, con su Toyota GR Yaris Rally2. Con el 2 en la puerta tomarán la salida José Yeray Lemes y Aitor Cambeiro, segundos actualmente del

Mundialito Canario, mientras que lo campeones de la pasada edición, Sergio Fuentes y Teco Hernández, saldrán a por todas como terceros de la lista oficial de participantes.

Los actuales líderes del CCRA, Alexey Lukyanuk y Yury Kulikov, y Manuel Mesa y Dailos González serán otros de los muchos rostros protagonistas del fin de semana gigante que se avecina para el automovilismo canario.

Otras categorías

El equipo formado por Florentino Domínguez y Adahy Javier Expósito abrirá el apartado de Regularidad Sport, mientras que la Regularidad se pondrá en marcha con Juan Carlos Salas y Eliceo Javier Becerra. El grupo 1 de la Copa 1.600 Los Realejos con el Deporte contará con una decena de equipos, mientras que el grupo 2 lo hará con seis vehículos en la línea de salida. El Trofeo Costa Adeje tendrá representación con dos grupos: 8 equipos en el grupo 1 y otros 6 en el grupo 2. El Campeonato de Promoción lo disputarán 4 equipos.

Recorrido

El escenario de competición tendrá este fin de semana dos etapas, con un primer tramo cronometrado nocturno previsto para este viernes, 10 de abril, a las 21:00 horas, denominado “Los Realejos con el Deporte–Aguamansa”, y otros tres trazados previstos para la jornada del sábado, 11 de abril: La Corona–Montefrío–Llanito Perera (19 km), doble paso a las 9:45 h y 14:15 h; El Amparo–La Montañeta– La Cancela (11,65 km), doble paso 10:30 h y 15:00 h; y Villa de San Juan de la Rambla (8,62 km), 11:30 h y 16:00 h.

Ceremonia de salida y entrega de trofeos en Puerto de la Cruz

Las verificaciones administrativas y técnicas se llevarán a cabo en la sede de Orvecame Norte (polígono San Jerónimo) el viernes de 14.30 a 19.30 horas.

La ciudad turística de Puerto de la Cruz acogerá nuevamente la ceremonia de salida y el acto de recepción final de participantes, incluyendo la tradicional entrega de trofeos tras el desarrollo de las tres secciones previstas en el itinerario. Además, la explanada de estacionamientos del muelle portuense será un año más la que albergue el parque cerrado y el parque de asistencias, generando con ello un escenario de enorme atractivo entre la primera línea de costa y el entorno de la Plaza del Charco.

Dónde seguir el Rallye Orvecame Norte en Televisión Canaria

RTVC reforzará el seguimiento del rally a través de sus plataformas digitales y redes sociales. El canal de YouTube de Deportes de la cadena contará con una presencia destacada mediante conexiones en directo, tanto el viernes como el sábado, presentadas por Rita Déniz.

Además, este domingo 12 de abril a las 19:30 horas una nueva edición de ‘Todo Rally’, de Televisión Canaria, estará dedicada a esta segunda cita del Campeonato de Canarias.