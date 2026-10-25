La llegada de este cayuco se produce en plena intensificación de la ruta migratoria hacia El Hierro, donde más de 1.500 personas han arribado durante la última semana

Un cayuco con 125 personas a bordo, entre ellos 11 mujeres y cinco menores, ha llegado este domingo por sus propios medios al puerto de La Restinga, en El Hierro, alrededor del mediodía, han informado a EFE fuentes de los equipos de emergencia y rescate.

Imagen archivo RTVC.

A su llegada al muelle, los ocupantes de la embarcación han sido atendidos por efectivos de Cruz Roja y del dispositivo de emergencias del 112.

Todos se encontraban en aparente buen estado de salud y ninguno ha precisado traslado hospitalario.

Ruta migratoria

La llegada se produce en plena intensificación de la ruta migratoria hacia El Hierro, donde más de 1.500 personas han arribado durante la última semana a bordo de una veintena de cayucos.