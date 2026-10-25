Estas personas serán derivadas a otros recursos de atención para migrantes en las isla, para así evitar la saturación de los centros de El Hierro

La Delegación del Gobierno en Canarias ha llevado a cabo este domingo la derivación de 471 migrantes que permanecían en El Hierro a otros recursos de Gran Canaria, tras fletar un ferry a esos efectos.

Imagen archivo RTVC.

Según han informado a EFE fuentes vinculadas con la atención de migrantes, el traslado comenzó a las 8:00 horas en el puerto de La Estaca, en Valverde, donde aguardaba una embarcación de Fred. Olsen.

Los migrantes permanecían en El Hierro tras su llegada en diversos cayucos durante los últimos días.

Desde el pasado viernes, han sido derivadas a otros recursos fuera de El Hierro un total de 900 personas.

Centro de acogida temporal

Las personas trasladadas este domingo corresponden a 390 personas que permanecían alojadas en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE). En concreto, en el pueblo de San Andrés, en el municipio de Valverde. Cabe destacar que, otras 81 personas permanecían acogidas en el antiguo Convento de La Frontera, gestionado por Cruz Roja, en el municipio de La Frontera.

Estas personas serán derivadas a otros recursos de atención para migrantes en las islas. Todo ello, para evitar la saturación de los centros de acogida temporal en El Hierro. Así como para, minimizar la utilización de recursos asistenciales. Además, de atención a esta crisis humanitaria en la isla, señalan las mismas fuentes.