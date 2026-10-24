Los cayucos llegaron entre la noche del viernes y la mañana del sábado a El Hierro y sus ocupantes se encontraban en aparente buen estado de salud

Tres cayucos llevan a 252 migrantes a El Hierro en menos de 24 horas. EFE

Un total de 252 migrantes han llegado a El Hierro a bordo de tres cayucos entre la noche del viernes y la mañana de este sábado, según han informado fuentes de los equipos de emergencias.

Los ocupantes, todos de origen subsahariano, se encontraban en aparente buen estado de salud y ninguno necesitó traslado a un centro hospitalario. La llegada de estas embarcaciones se produce en un contexto de repunte migratorio en la isla, coincidiendo con un periodo de calma en el mar.

El primer cayuco lo localizaron el viernes por la noche cerca del puerto de La Restinga y escoltado por la Salvamar Navia hasta el muelle, donde llegó sobre las 23.00 horas con 78 personas a bordo.

Centro de Atención Temporal de Extranjeros

Además, las otras dos embarcaciones se avistaron en las inmediaciones del puerto alrededor de las 7:30 horas de este sábado y llegaron por sus propios medios, con el apoyo de las salvamares Diphda y Navia. En una viajaban 72 personas y en la otra, 102. Por el momento, no han trascendido más datos sobre su procedencia ni las circunstancias de las travesías.

En cuanto al incremento de llegadas, la Policía Nacional ha iniciado el traslado de 250 personas que permanecían en la isla tras arribar en cayucos hacia otros recursos de atención en Tenerife, mediante el barco de línea regular que conecta ambas islas. Además, la Guardamar Polimnia se ha desplazado hasta El Hierro para reforzar las labores de rescate.

Los migrantes que llegan a La Restinga son trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de San Andrés, en Valverde, donde reciben atención de la ONG Corazón Naranja–Ebrima Sonko y permanecen bajo custodia policial hasta su derivación a otros recursos fuera de la isla.