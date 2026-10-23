Clavijo urge al Estado una junta de seguridad ante el repunte en la llegada de cayucos

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, asegura no entender la «desidia, salvo que estén en campaña electoral, pero la campaña electoral no puede ser en detrimento de Canarias ni de los migrantes»



El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha urgido al Gobierno a convocar una junta de seguridad ante el repunte en la llegada de cayucos y pateras a las islas en las últimas semanas, que está poniendo mucha tensión sobre los servicios sanitarios de El Hierro, ha advertido.

Solo este jueves llegaron a El Hierro cuatro cayucos procedentes de Senegal, Gambia y Mauritania con medio centenar de personas y este viernes están otras tres embarcaciones más en la misma isla.

«No entendemos que después de tres solicitudes de que se convocase la Junta de Seguridad, después de haber advertido de que esto iba a ocurrir, lo que obtengamos del Gobierno de España sea silencio«, ha asegurado Clavijo en Teguise, en Lanzarote.

Pacto Europeo de Migración

El presidente canario ha subrayado que ya alertó hace casi un año de la situación en la que se podía ver Canarias cuando entrara en vigor el Pacto Europeo de Migración y Asilo si, como ha ocurrido, la llegada de pateras y cayucos volvía a incrementarse.

«Dijimos que había que fortalecer el personal de Salvamento Marítimo y que la entrada en vigor del nuevo Pacto Migratorio iba a traer estas consecuencias», ha recordado. El presidente ha lamentado que, sin embargo, el Estado «no ha dotado de los convenios necesarios para poder atender sanitariamente a las personas que llegan a las costas, en ocasiones con una salud muy deteriorada», como considera que se está viendo en El Hierro.

«No creo que sea ni justo con los canarios, ni justo con aquellas personas que llegan al borde de la muerte. Ni, desde luego, es la imagen que España debería dar como país», ha enfatizado. Clavijo ha recordado al Gobierno que «no está en funciones», sino que sigue con plenas competencias hasta las elecciones generales 29 de noviembre.

«No entiendo esta desidia, salvo que estén en campaña electoral, pero la campaña electoral no puede ser en detrimento de Canarias ni de los migrantes», ha concluido.