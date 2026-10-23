Los equipos de emergencia tienen localizado un cayuco con 157 ocupantes y tratan de determinar cuántas personas viajan en las otras dos embarcaciones. La falta de medios obliga a una de ellas a dirigirse por sus propios medios al puerto de La Restinga

Salvamento Marítimo trabaja a primera hora de este viernes en el rescate de tres embarcaciones al sur de El Hierro, después de atender durante la jornada de ayer a más de 400 personas. La llegada de cuatro cayucos en un solo día puso en tensión el sistema de acogida de la isla, en una ruta migratoria en la que las travesías pueden prolongarse durante más de una semana.

Imagen de archivo. Antonio Sempere / Europa Press

Tres embarcaciones al sur de La Restinga

Los equipos de emergencia tienen constancia de 157 personas a bordo de uno de los cayucos, localizado a 38 millas al sur de La Restinga. Una segunda embarcación se encuentra a 18 millas de la costa, mientras que Salvamento Marítimo todavía desconoce el número de ocupantes de la tercera, situada a 11 millas al sur del puerto herreño.

Los servicios de emergencia prevén la llegada a puerto en torno a las 9:30 horas, aunque la situación de las personas que viajan en las embarcaciones sigue pendiente de confirmación. Por el momento, Salvamento Marítimo no dispone de información sobre el estado de salud de los ocupantes.

La falta de medios condiciona el operativo

La tercera embarcación plantea una dificultad añadida. Salvamento Marítimo la ha avistado, pero la falta de más unidades Salvamar impide que los equipos puedan acudir a su rescate, por lo que sus ocupantes tendrán que dirigirse por sus propios medios hacia el puerto.

Ante la situación, los servicios de emergencia han movilizado a la Guardamar Polimnia desde el muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, para que se desplace hasta El Hierro y apoye las operaciones de asistencia en la isla.

La nueva alerta llega después de una jornada de intensa actividad para Salvamento Marítimo, que atendió a más de 400 personas en un solo día. La llegada de nuevas embarcaciones vuelve a poner a prueba la capacidad de respuesta y acogida de El Hierro.