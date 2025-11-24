ES NOTICIA

Llegan dos cayucos a El Hierro con 260 migrantes

RTVC
Este domingo Salvamento Marítimo interceptó dos cayucos con 260 migrantes a bordo cerca de la costa de El Hierro

La llegada de los dos cayucos con 260 personas a bordo se produjo en la tarde de este domingo.

Llegan dos cayucos a El Hierro con 260 migrantes. Imagen de archivo. LEFE/Gelmert Finol

El dispositivo sanitario del SUC, Atención Primaria y Cruz Roja los asistió en el muelle de La Restinga y 4 precisaron traslado al hospital.

En uno de los cayucos viajaban 104 personas, 84 hombres, 20 mujeres. Entre ellos había 35 menores. La embarcación salió desde Mauritania.

En la otra embarcación que llegó a La Restinga venían 156 personas, 146 hombres y 10 mujeres. En este cayuco que salió desde Senegal había 22 menores.

