En la embarcación que llegó a la isla de El Hierro viajaban unas 180 personas, mientras que a Arrecife lo hacían cuatro migrantes de origen marroquí

En la imagen, una embarcación de Salvamento Marítimo. EFE/Adriel Perdomo

Una embarcación con alrededor de 180 personas a bordo llegó a la isla de El Hierro la noche del martes, según las primeras informaciones disponibles. Por el momento no se ha facilitado el estado de salud de las personas migrantes que viajaban en la embarcación.

Por otro lado, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) ha informado de la llegada de otra embarcación al muelle de Arrecife, en la isla de Lanzarote. En este caso, se trata de cuatro varones de origen marroquí, aunque no se ha precisado su situación sanitaria. La embarcación fue detectada por un vigilante del muelle ya que llegó por sus propios medios.

Las autoridades continúan con los protocolos habituales de atención y asistencia a los migrantes.

(Habrá ampliación)