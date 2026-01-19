Localizan un tiburón duende en aguas de Canarias

Un equipo de investigadores de la Universidad de La Laguna ha documentado por primera vez la presencia de un ejemplar vivo de tiburón duende. Se han documentado menos de 250 ejemplares en el mundo

Un tiburón duende (Mitsukurina owstoni) ha sido documentado por primera vez en aguas de Canarias. El ejemplar mide 2,5 metros de longitud y fue capturado de manera accidental el 4 de mayo de 2024 a 9,5 kilómetros de la costa de San Cristóbal (Gran Canaria) y a 900 metros de profundidad. El ejemplar fue liberado con vida pero antes fue grabado mediante fotos y vídeo.

Imagen del tiburón duende, una rara especie, localizada en aguas canarias / Universidad de La Laguna

Una especie rara en Canarias

Entre las características observadas en el tiburón destacan su hocico aplanado y alargado, mandíbulas protrusivas con dientes largos y afilados, ojos pequeños sin membrana nictitante, cuerpo flácido y dos aletas dorsales redondeadas y flexibles, junto con una aleta caudal larga desprovista de lóbulo ventral. Además, la identificación provisional como hembra se basó en la ausencia de órganos copuladores.

Este registro, detallado en la revista internacional Thalassas, constituye un avance significativo en la comprensión de la distribución geográfica de la especie Mitsukurina owstoni, ya que es el primer avistamiento confirmado en Canarias y la segunda aparición en la región macaronésica, añade la Universidad de La Laguna.

Avistamiento del tiburón duende en aguas de Canarias documentado por investigadores de la Universidad de La Laguna / ULL

Hasta la fecha, se han documentado menos de 250 ejemplares de este tiburón de aspecto inusual en el mundo.

Por otro lado, el hallazgo también subraya la importancia ecológica de los hábitats de aguas profundas en Canarias, que actúan como refugio para tiburones y otras especies de elasmobranquios.