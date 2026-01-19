ES NOTICIA

Directo
InicioNoticiasMedio Ambiente

Localizan un tiburón duende en aguas de Canarias

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Un equipo de investigadores de la Universidad de La Laguna ha documentado por primera vez la presencia de un ejemplar vivo de tiburón duende. Se han documentado menos de 250 ejemplares en el mundo

Un tiburón duende (Mitsukurina owstoni) ha sido documentado por primera vez en aguas de Canarias. El ejemplar mide 2,5 metros de longitud y fue capturado de manera accidental el 4 de mayo de 2024 a 9,5 kilómetros de la costa de San Cristóbal (Gran Canaria) y a 900 metros de profundidad. El ejemplar fue liberado con vida pero antes fue grabado mediante fotos y vídeo.

Imagen del tiburón duende, una rara especie, localizada en aguas canarias / Universidad de La Laguna
Imagen del tiburón duende, una rara especie, localizada en aguas canarias / Universidad de La Laguna

Una especie rara en Canarias

Entre las características observadas en el tiburón destacan su hocico aplanado y alargado, mandíbulas protrusivas con dientes largos y afilados, ojos pequeños sin membrana nictitante, cuerpo flácido y dos aletas dorsales redondeadas y flexibles, junto con una aleta caudal larga desprovista de lóbulo ventral. Además, la identificación provisional como hembra se basó en la ausencia de órganos copuladores.

Este registro, detallado en la revista internacional Thalassas, constituye un avance significativo en la comprensión de la distribución geográfica de la especie Mitsukurina owstoni, ya que es el primer avistamiento confirmado en Canarias y la segunda aparición en la región macaronésica, añade la Universidad de La Laguna.

Avistamiento del tiburón duente en aguas de Canarias
Avistamiento del tiburón duende en aguas de Canarias documentado por investigadores de la Universidad de La Laguna / ULL

Hasta la fecha, se han documentado menos de 250 ejemplares de este tiburón de aspecto inusual en el mundo.

Por otro lado, el hallazgo también subraya la importancia ecológica de los hábitats de aguas profundas en Canarias, que actúan como refugio para tiburones y otras especies de elasmobranquios.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Herido grave al salirse de la vía con el coche en Arinaga y caer por un desnivel

En directo | Se eleva a 40 el número de muertos en el accidente de trenes en Adamuz (Córdoba)

Gastón Valles, fichaje ofensivo para el CD Tenerife

CD Tenerife vs Real Madrid Castilla | J21 Primera Federación 25-26

El Gobierno de Gibraltar da luz verde a la firma del tratado con la Unión Europea

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2026