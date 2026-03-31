La desarticulación de la red de distribución de hachís ha supuesto la detención de 27 personas en Ceuta, Andalucía y Galicia, además de la intervención de 17 toneladas de drogas

Narcotúnel en Ceuta. Imagen EFE

Una amplia operación de la Policía Nacional contra la denominada por los investigadores “red de redes del hachís” ha permitido localizar en Ceuta una compleja infraestructura subterránea o narcotúnel destinada a introducir toneladas de estupefacientes en España.

El jefe de la UDYCO Central, el comisario principal Antonio Martínez Duarte, ha explicado este martes en rueda de prensa que «se ha desarticulado una de las mayores redes de distribución de hachís de España», lo que ha supuesto la detención de 27 personas en Ceuta, Andalucía y Galicia, y la intervención de 17 toneladas de drogas.

Entre los detenidos están los dos presuntos líderes de la red, uno de ellos de Marruecos, considerado el «narcoarquitecto» y «patrón de los túneles», supuesto responsable del otro túnel descubierto el pasado año, y el otro en Ceuta -donde se negociaban los envíos y se cerraban los acuerdos-, dueño de la droga intervenida.

El responsable policial ha detallado que el narcotúnel tiene 19 metros de largo hacia abajo, 1,20 metros de altura y 80 centímetros de ancho, pero ha explicado que todavía se sigue trabajando en el lugar debido a que se encuentra inundado de agua

«Ha sido una operación muy importante, ya que se trata de una organización muy potente donde el principal investigado era responsable del otro narcotúnel hallado hace un año y que había distribuido miles de kilos de hachís en Europa», ha afirmado Antonio Martínez.

Un narcotúnel de tres niveles

Según ha dado a conocer la Policía Nacional, el narcotúnel, con un acceso camuflado detrás de un refrigerador insonorizado de grandes dimensiones, tenía tres niveles –pozo de descenso, una cámara intermedia para almacenar los fardos y una línea final hacia Marruecos-, y un sistema de raíles, vagones, poleas y grúas para mover palés de hachís.

«El buen hacer de los investigadores determinó que el refrigerador se podía mover y eso permitió localizar el narcotúnel, del que no sabemos qué distancia tiene hasta el final porque está lleno de agua», ha explicado el comisario de la UDYCO.

Las investigaciones, según ha detallado Antonio Martínez, siguen su curso ya que la nave donde está el narcotúnel conecta con otra.

«Ha sido un año de investigación de una red de distribución que se extendió por La Línea de la Concepción y Galicia, pero hemos conseguido desarticular toda la organización», ha dicho.

Rueda de prensa sobre la desarticulación de una de las mayores redes de distribución de hachís en España. Imagen EFE

Diseño elaborado

La localización del narcotúnel, oculto bajo una nave industrial en el Polígono del Tarajal situado junto a la frontera con Marruecos, ha desvelado que su elaborado diseño permitía trasladar los fardos de hachís sin contacto visual directo entre los participantes en el alijo.

Para su correcto funcionamiento, la organización había instalado sistemas de bombeo e insonorización que mantenían operativa la infraestructura sin levantar sospechas, según ha explicado la Policía Nacional.

Desde la entrada del túnel había que descender por un pozo hasta un nivel intermedio donde se apilaban los fardos de hachís en palés antes de su extracción hasta el exterior, en lo que se conocía como la “narcodespensa”.

Allí los fardos eran preparados y almacenados tras subirlos gracias a un sistema de grúas y poleas diseñado para mover cargas pesadas, desde un nivel inferior, y era donde empezaba el laberinto propio de una mina.

Estaba perfectamente estructurado con vagones que se movían a través de un sistema de raíles de compleja construcción y propio de obras de ingeniería.

Para poder mantener el túnel operativo se precisaban dos potentes bombas de achique para el agua, debido a la existencia de depósitos naturales de agua subterránea.

Este sistema estaba permanentemente en funcionamiento sin ser percibido en el exterior gracias al perfecto acondicionamiento de insonorización de la nave.

Operación en varias fases

Para llegar hasta la completa desarticulación del entramado, la Policía Nacional ha desarrollado la operación en varias fases, dando comienzo en febrero de 2025 tras centrar sus pesquisas en una organización criminal asentada en Ceuta con capacidad para mover grandes cantidades de hachís hacia la península y Europa.

Los dispositivos de vigilancia permitieron identificar la cúpula del entramado. Dos personas lideraban la red. Uno desde Marruecos, detenido la noche del día 26 de marzo, considerado el “narcoarquitecto” y “patrón de los túneles”, también presunto responsable del otro túnel descubierto el pasado año. Otro en Ceuta -donde se negociaban los envíos y se cerraban los acuerdos-, dueño de toda la droga intervenida.

La mayor aprehensión tuvo lugar en junio, cuando fueron intervenidos en Almería 15.000 kilos del mismo estupefaciente en un tráiler procedente de Nador.

La investigación detectó contactos del principal responsable de los narcotraficantes con activos coordinadores de narcolanchas que operan en La Línea de la Concepción y con otros individuos afincados en Galicia y comprometidos en el transporte de la droga con pesqueros.

Con todas las evidencias en poder de los investigadores se planificó un amplio operativo en el que más de 250 agentes ejecutaron 29 entradas y registros en domicilios de Ceuta, Málaga (Marbella), Huelva (Villablanca), Cádiz (Los Barrios) y Pontevedra, donde se han aprehendido otros 228 kilos de hachís y 88 de cocaína en un trastero.

La investigación, bajo la tutela del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 y la Fiscalía de Ceuta, se ha saldado con un total de 27 detenciones, más de 17 toneladas de droga intervenida, 1.430.000 euros en efectivo, 66 equipos de comunicación y 15 vehículos de lujo.