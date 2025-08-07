El barrio teldense culmina sus fiestas con un evento que combina música, alegría y tradición, y que se consolida como una cita emblemática del municipio

Imagen de archivo de la Traída del Agua en Lomo Magullo, una de las celebraciones más populares de Telde / AYUNTAMIENTO DE TELDE

El barrio de Lomo Magullo, en el municipio grancanario de Telde, se prepara para vivir uno de los fines de semana más esperados del año con motivo de las Fiestas en honor a Nuestra Señora de Las Nieves. El acto central, la tradicional Traída del Agua, se celebrará este domingo 10 de agosto, llenando las calles de música, alegría y tradición popular.

La programación festiva comenzará el viernes 8 de agosto con una verbena en la plaza del barrio, amenizada por Las Ledys del Swing. La noche del sábado 9, víspera del gran día, estará dedicada a la música con las actuaciones de Charcojondo, Tío Matt y Cremita de Coco, a partir de las 22:00 horas.

La jornada comienza desde las 07:00 de la mañana

El domingo, día grande de las fiestas, arrancará desde las 7:00 de la mañana con la tradicional Diana Floreada, a cargo de La Banda de Agaete, que recorrerá las calles del pueblo anunciando el inicio de la jornada festiva.

A las 12:00 del mediodía, el lanzamiento del volador marcará el comienzo oficial de la Traída del Agua, que partirá desde la puerta de la iglesia de Nuestra Señora de Las Nieves, bajará por la calle La Virgen y recorrerá el trazado habitual junto a la acequia.

Una frase popular resume el espíritu de la jornada: “Cuando suena el volador, la tradición es quien manda: llenar la talla en la acequia para bailar con la Banda”, reflejando el protagonismo del agua, la música y la participación vecinal.

El recorrido concluirá en la Plaza de Las Nieves, donde La Banda de Agaete continuará animando la jornada hasta el inicio de la verbena con Estrella Latina, que pondrá el broche final a una celebración cargada de emociones.

Desde el Patronato de Fiestas El Naciente y el Ayuntamiento de Telde, se invita a toda la ciudadanía a participar en una cita emblemática del calendario festivo insular, que aúna tradición, cultura y convivencia.