La Traída del Agua es una fiesta que lleva 56 años celebrándose y que como marca la tradición comienza desde muy temprano

Este domingo ha sido una jornada muy diferente para los vecinos de Lomo Magullo, en Telde. Desde muy temprano y a pesar de las elevadas temperaturas ha tenido lugar la tradicional Diana Floreada, a cargo de La Banda de Agaete, que recorrió las calles del pueblo anunciando así el inicio de la jornada festiva.

Imagen RTVC.

A media mañana comenzó el lanzamiento del volador que marcó el comienzo oficial de la Traída del Agua y partió desde la puerta de la iglesia de Nuestra Señora de Las Nieves, pasando por la calle La Virgen y recorriendo de este modo todos los lugares de costumbre.

El recorrido tuvo su fin en la Plaza de Las Nieves, donde La Banda de Agaete continuó amenizando la jornada para posteriormente darle el relevo a la verbena con Estrella Latina.