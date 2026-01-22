La murga ganadora del Carnaval 2025, Los Chachitos, actuará este sábado en el Parque Santa Catalina

El concurso de murgas infantiles de Las Palmas de Gran Canaria se celebra este sábado en el Parque Santa Catalina y una de las agrupaciones que ya está lista para subirse al escenario es Los Chachitos, ganadores del primer premio de interpretación y vestuario en el Carnaval 2025.

En su último ensayo antes del certamen, los más pequeños de la murga mostraron la ilusión y el entusiasmo con el que afrontan la actuación. La mayoría de sus integrantes proceden de los barrios de Schamann y Escaleritas, y destacan por el ambiente familiar que rodea a la agrupación.

Los Chachitos cuentan con 38 componentes

Los Chachitos ultiman su preparación para el concurso de murgas infantiles. RTVC

En apenas unos meses, Los Chachitos han pasado de 19 a 38 componentes, reflejo del creciente interés de niños y niñas por formar parte de la murga. Para muchos de ellos, cantar en Carnaval es más que un pasatiempo: es una tradición compartida en familia y una forma de diversión.

Con percusión, trompetas y muchas ganas, Los Chachitos prometen hacer disfrutar al público este sábado en una de las citas más esperadas del Carnaval infantil de la capital grancanaria.