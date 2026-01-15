Las asociaciones ecologistas aseguran que las obras, previsiblemente, para la ampliación del paseo de la playa de Corralejo «afectan al ecosistema del litoral al introducir grava en el entorno»

La grava de una obra está invadiendo la arena de la playa de Corrajejo, Fuerteventura, un nuevo atentado medioambiental que según denuncian asociaciones ecologistas, se debe a las obras, previsiblemente para la ampliación del paseo, «afectan al ecosistema del litoral al introducir grava en el entorno», según Carmen Morales, bióloga y miembro de Clean Ocean Project.

informa RTVC.

«Genera un impacto que no se va a poder remediar porque alguna vez mezclados esos materiales van a quitar la poca playa que queda de Corralejo», apunta Daniel Bastos, vocal SOS Fuerteventura.

El propietario de un local de la zona, también, se ha hecho eco de esta denuncia que asegura que «la obra va en beneficio de otro empresario», afirma el empresario Antonio Hormiga, que añade que, en teoría no pueden haber terrazas en esa zona», una acusación que Ariel Alpizar, propietario Patai Beach, desmiente, apuntando que «no emplea ninguna terraza, porque ya hay un proyecto que hizo el Ayuntamiento de La Oliva de un paseo marítimo, que conlleva unas delimitaciones donde van las terrazas».

Futura pasarela

En esta línea, el Consistorio ha respondido que esta «futura pasarela cumple con toda la normativa», pero según los empresarios de la zona, «no ha venido ni un técnico del ayuntamiento, no ha venido nadie, nadie ha hablado con nosotros los empresarios», por lo menos conmigo».

Además, el Ayuntamiento afirma que se trata de una «intervención respetuosa con el medio», pero las plataformas ecologistas proponen «otras alternativas como materiales sostenibles, ecológicos que no dañen la playa, el medio ambiente».