Televisión Canaria estrena este viernes, a las 22:40 horas, el especial grabado en el Teatro Pérez Galdós con el que el grupo presentó su último disco

Este viernes, 7 de noviembre, a las 22:40 horas, Televisión Canaria ofrece un programa especial con el concierto de presentación de ‘Querida Venezuela’, el último trabajo discográfico de Los Gofiones, grabado en el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria.

El emblemático grupo canario presenta ante el público un espectáculo que celebra la riqueza musical y cultural de Venezuela, un país al que Canarias está estrechamente unida por lazos históricos, familiares y emocionales.

Con su estilo enérgico y característico, Los Gofiones fusionan sonoridades tradicionales y colaboran con reconocidos artistas venezolanos, ofreciendo una experiencia musical única que cautiva a los amantes de la música popular latinoamericana.

Durante el concierto, la formación interpreta temas emblemáticos como Epa Isidoro, El norte es una quimera o Canto a Caracas, junto a piezas inspiradas en grandes figuras de la música venezolana como Simón Díaz, Billo Frómeta o Guarlberto Ibarreto.

Con más de 55 años de trayectoria, 23 discos editados y un firme compromiso con la investigación, rescate y difusión del folclore canario, Los Gofiones continúan consolidándose como referente indiscutible de la música popular del Archipiélago.