El Concierto de Navidad de los Gofiones, ya convertido en un rito previo a la Nochebuena en Las Palmas de Gran Canaria, reunió a un público fiel y contó con colaboraciones especiales

La Plaza de Santa Ana volvió a convertirse anoche en el epicentro de la tradición navideña en Las Palmas de Gran Canaria con la celebración del Concierto de Navidad de Los Gofiones, que este año cumplió 38 ediciones.

Un aniversario que reafirma el carácter emblemático de un evento que, para muchos ciudadanos, marca oficialmente la antesala de la Nochebuena.

Como viene siendo habitual, la respuesta del público fue masiva. No quedó ni un solo asiento libre en la plaza, reflejo de la fidelidad que despierta el grupo y del arraigo de este concierto en el calendario cultural de la capital grancanaria.

Identidad y espíritu festivo

Familias, vecinos y visitantes se dieron cita para disfrutar de un repertorio cargado de identidad y espíritu festivo.

Los Gofiones celebran 38 años de su Concierto de Navidad en una abarrotada Plaza de Santa Ana. RTVC

La velada estuvo marcada además por varias sorpresas que enriquecieron el espectáculo. La participación de La Trova y de la Gran Canaria Big Band aportó nuevos matices musicales a una noche especial, en la que tradición y renovación volvieron a darse la mano. Un año más, Los Gofiones demostraron por qué su Concierto de Navidad es ya una cita imprescindible para recibir estas fechas tan señaladas.