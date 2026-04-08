El grupo Mambisa actuará el 17 de abril en el Espacio Cultural CajaCanarias, Tenerife, dentro del ciclo ‘Primavera en la Fundación 2026’

Mambisa vuelve a Santa Cruz de Tenerife con un concierto de percusión y raíces canarias. Cultura SCDT

El grupo canario Mambisa regresará a Santa Cruz de Tenerife el próximo viernes 17 de abril para ofrecer un concierto en el Espacio Cultural CajaCanarias, dentro de la tercera edición del programa cultural ‘Primavera en la Fundación 2026’.

Además, la formación presentará un espectáculo que combina temas de su primer álbum con nuevas composiciones, todas ellas basadas en la fuerza de los tambores, las voces femeninas y la fusión de ritmos canarios, afrocubanos y flamencos.

La directora y percusionista Sissi del Castillo lidera un grupo que incluye cantantes, percusionistas y bailarinas, con la colaboración especial de Nicolasa Delgado y Carlos Montesinos.

La percusión es la protagonista

Su propuesta destaca por reinterpretar la tradición musical canaria desde una mirada contemporánea, integrando géneros como la isa, las folías, las malagueñas, los aires de lima o el tajaraste, fusionados con influencias afrocubanas y flamencas, todo con una potente carga expresiva que conecta con el público.

Mambisa define su música como “mujer y tambor en uno”, evocando la fuerza y fertilidad de la mayor de las tumbadoras cubanas.

Su directo es un recorrido por la tradición y la innovación, donde la percusión se convierte en protagonista y el diálogo cultural con otras raíces musicales celebra el pulso ancestral mientras renueva la música de raíz canaria.