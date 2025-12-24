El Servicio Canario de la Salud elaborará menús especiales en Nochebuena y Navidad en los hospitales, ajustadas a las necesidades médicas y nutricionales de cada persona

Los hospitales canarios ofrecerán menús especiales de Navidad adaptados a los pacientes ingresados. Europa Press

Los hospitales públicos del Servicio Canario de la Salud (SCS), dependientes de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ofrecerán menús con motivo de las fiestas navideñas a los pacientes que permanezcan ingresados durante la Nochebuena y el día de Navidad.

Estas comidas festivas estarán adaptadas a las distintas patologías y necesidades nutricionales de los pacientes, respetando las pautas médicas para personas con hipertensión, diabetes o que requieran dietas bajas en grasas, astringentes u otras específicas.

Los centros hospitalarios del Archipiélago servirán platos especiales que incluyen cremas, sopas, carnes, pescados y postres navideños, con propuestas variadas como pavo relleno, bacalao, solomillo, cremas de verduras y dulces tradicionales.

Cada hospital ha diseñado su propio menú para estas fechas señaladas, con el objetivo de hacer más llevadera la estancia hospitalaria y mantener el espíritu navideño entre las personas ingresadas.