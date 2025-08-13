Los incendios dejan dos muertos y heridos graves mientras se lucha contra el fuego

El fuego ya se ha cobrado la vida de dos personas, docenas de heridos y continúa arrasando terreno en León, Galicia, Extremadura, Castilla La Mancha y Madrid

Los incendios forestales que asolan España desde hace unos días han dejado este martes el trágico balance de dos muertos y docenas de heridos, al menos dos de ellos graves. Mientras, se mantiene la lucha contra el fuego en los numerosos focos que siguen activos en Castilla-León, Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha y Madrid, entre otras comunidades.

Este martes por la mañana se confirmaba la muerte del hombre que el lunes resultó con quemaduras en el 98 % de su cuerpo. Por la tarde, se conocía el fallecimiento de un voluntario cuando luchaba contra el fuego en la provincia de León, donde también se produjeron una docena de heridos, dos de ellos graves.

En su lucha contra el fuego en Galicia, también cuatro bomberos resultaron heridos. Mientras tanto, miles de personas sigue evacuadas, sobre todo en las provincias de León y Zamora.

Muere un voluntario en los incendios de León

Un voluntario que colaboraba en el operativo de extinción del incendio forestal de Molezuelas de la Carballeda, declarado el domingo en Zamora pero que pasó este lunes a la provincia de León, ha fallecido mientras realizaba labores de extinción en el municipio leonés de Nogarejas.

La víctima participaba en el operativo junto con otra persona, que ha resultado herida con quemaduras. Ocurrió cuando «dos lenguas de fuego se juntaron de forma sorpresiva y les atrapó el incendio», informaba en rueda de prensa el consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

El voluntario colaboraba con el operativo del incendio forestal de nivel 2 que comenzó en Molezuelas de la Carballeda (Zamora) y que pasó ayer a la provincia de León, a la comarca de la Valdería. Había donado una desbrozadora para su utilización en la extinción del fuego.

«Se trata de una persona que estaba integrada en el operativo, que había aportado medios al operativo por lo que la directora de extinción del incendio le había asignado una tarea», afirmó Suárez-Quiñones.

Un helicóptero refresca la zona afectada por el incendio forestal originado este lunes en Navalmoralejo (Toledo) EFE/Ismael Herrero

Otra víctima mortal en Madrid

El incendio forestal declarado en Tres Cantos (Madrid) a última hora de la tarde del lunes, que ha afectado ya a 1.500 hectáreas, se ha cobrado una víctima mortal. Se trata de un hombre de 50 años que fue trasladado al hospital con quemaduras en el 98 % de su cuerpo.

Se trataba del mozo de cuadra en un centro de hípica de la localidad y padre del capataz de esa instalación, donde murieron más de una veintena de caballos. Según varios testigos, intentó salvar a los animales antes de ser rescatado él mismo del tejado de una vivienda.

El fuego, que se propagó con rapidez debido al fuerte viento, obligó al desalojo de urbanizaciones como Soto de Viñuelas y Fuente El Fresno. Unos 200 vecinos, que ya han podido volver a sus casas, se vieron afectados.

El incendio se encuentra activo, pero el perímetro permanece estabilizado y «presenta buena evolución», pese a que se prevén fuertes rachas de viento que podrían complicar su extinción esta noche. La Comunidad de Madrid ha avanzado que solicitará la declaración de zona gravemente afectada.

Una docena de heridos, dos de ellos graves, en León y Zamora

Además del voluntario muerto, una docena de personas han resultado heridas en las provincias de León y Zamora. Dos de ellas de carácter grave, en diferentes sucesos relacionados con los incendios forestales de Puercas y Molezuelas de la Carballeda, ambos en Zamora aunque este último pasó ayer a la provincia de León.

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha explicado que una persona ha sido trasladada al Complejo Asistencial Universitario de León, mientras que otras dos están en la UCI y dos en urgencias del Hospital de Zamora. Sen también ha puntualizado que hay dos personas que han resultado heridas en el incendio de Puercas.

Entre seis y ocho personas han solicitado también atención médica en la zona de Tábara por contar con heridas, en este caso, de poca gravedad, por el incendio de Puercas también.

Tres de los heridos se produjeron «por demora» cuando eran evacuados en autobús. Otras dos trataron de dar la vuelta con su vehículo cuando fueron sorprendidas por el fuego.

Cuatro bomberos heridos en Ourense

Heridos cuatro bomberos este martes en los incendios que afectan a la provincia de Ourense, tres de ellos en el que se ha registrado en Oimbra.

Allí, dos presentan pronóstico reservado tras sufrir quemaduras durante las labores de extinción.

A los trabajadores, que forman parte de la brigada municipal, los trasladaron al hospital. Un tercer bombero sufrió un mareo en Oímbra, mientras en el de Santiso, en Maceda, otro se llevó un golpe.

La provincia de Ourense registra doce de los dieciséis fuegos de más de veinte hectáreas que afectan este martes a Galicia. Esto ha llevado a la Xunta a activar la situación 2 de emergencia a nivel provincial.

Los niños y monitores de un campamento tuvieron que ser confinados en la estación de montaña de Manzaneda, en Ourense.

La Guardia Civil evacuó las carreteras entre las provincias de Ourense y Pontevedra debido al incendio declarado en Dozón. En concreto siete vehículos articulados que se habían quedado atrapados en la A-52 (Autovía de las Rías Bajas).

Un bombero forestal realiza labores de extinción en el incendio de O Barco de Valdeorras (Ourense). EFE/ Brais Lorenzo

Más de 5.500 desalojados solo en León

Las complicaciones que se han sucedido durante toda la tarde han obligado al desalojo de más de 5.500 vecinos de la provincia de León, de una veintena de municipios. Se suman otras seis localidades de Zamora que llevan desde ayer desalojadas, lo que eleva la cifra a cerca de los 7.000 vecinos.

El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y Léon, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha asegurado que las llamas del incendio de Molezuelas de la Carballeda, declarado el domingo en Zamora y que llegó ayer a León, «avanzan a mucha velocidad» y están quemando pasto sobre el que el operativo «no puede hacer nada para evitarlo».

Confinado un pueblo de Toledo y una carretera cortada por el humo de un incendio

El incendio en Calera y Chozas (Toledo) está declarado de nivel 2. Se pide a la población del municipio toledano que se confine en sus casas por el humo, mientras que la carretera CM-4130 se ha cortado. Durante la noche han trabajado en la extinción del fuego ocho medios terrestres y 39 efectivos.

El incendio se declaró este martes en este municipio toledano, ubicado en la comarca de Talavera de la Reina, en una zona de arbolado cercana a una finca de ganado.

Fuentes del Servicio de Emergencias 112 y del Plan de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) informaron de que el incendio se originó en una zona aledaña a una vaquería y advertían de que el fuerte viento complicaría su extinción.

Estabilizado el incendio intencionado en Tarifa

El incendio forestal intencionado de Tarifa (Cádiz) está estabilizado y desciende el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) en Cádiz a fase de preemergencia, situación operativa 0.

Así lo ha comunicado esta noche en la red social X el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.

«Gracias a afectados por su paciencia y colaboración y enhorabuena a los dispositivos por su gran labor».

Las 900 personas que fueron desalojadas este martes de sus casas en las playas de Atlanterra y Los Alemanes pueden volver a sus casas.

Extremadura: Jarilla y Villar de Plasencia, evacuadas

La Junta de Extremadura ha activado la situación operativa 2 del Plan Infocaex por posibles daños a la población, bienes y medio ambiente debido a los 12 incendios activos en esta Comunidad. En lo referido al Valle del Jerte evacuaron Jarilla y Villar de Plasencia, además de confinar Cabezabellosa.

Las localidades para las que se ha decretado la evacuación suman una población cercana a 370 habitantes, mientras que el confinamiento afectaría a unos 335 habitantes. No obstante, se trata de zonas con gran afluencia turística por lo que el número presumiblemente sea mayor.

Según informa la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, en estos momentos se encuentran activos incendios forestales en Villar del Pedroso, Jarilla, Trujillo, Jarandilla, Aldea del Cano, San Vicente de Alcántara, Tornavacas, Robledollano, Fregenal de la Sierra, Talayuela y Casar de Cáceres.

La Junta ha activado la situación operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Infocaex) y ha pedido la intervención de la Unidad Militar de Emergencia (UME).