Los Llanos de Aridane suma un hospital de campaña a su dispositivo de emergencias

Daniel Afonso Remón
El hospital de campaña reforzará la atención sanitaria en situaciones de emergencia, grandes concentraciones ciudadanas y eventos de riesgo

Los Llanos de Aridane refuerza su dispositivo de emergencias con un hospital de campaña

El ayuntamiento de Los Llanos de Aridane refuerza su dispositivo de emergencias con la suma de un hospital de campaña. Esta infraestructura estará dedicada a reforzar la atención sanitaria y la capacidad operativa del municipio en situaciones de emergencia, grandes aglomeraciones de gente y eventos de riesgo.

Esta instalación modular de rápido montaje pasa a formar parte de la infraestructura de seguridad y emergencias del municipio, en el que colaboran Protección Civil, la Policía Local y los servicios sanitarios.

Se trata de una instalación autoinflable y adaptable a distintos tipos de intervención. Cuenta con zonas configurables para ofrecer atención médica urgente, triaje, curas, descanso del personal o coordinación de protección civil. El hospital de campaña permitirá liberar espacio del Centro de Día, que hasta ahora se utilizaba para funciones similares.

Un recurso necesario para el municipio

Javier Llamas, alcalde de Los Llanos de Aridane, resalta que tras la experiencia adquirida en los últimos años, «el municipio ha afrontado situaciones que evidencian la necesidad de contar con recursos propios y ágiles para atender a la ciudadanía».

Por su parte, el concejal de Seguridad y Emergencias, Francisco Acosta, defiende la polivalencia de esta inversión. Acosta afirma que este recurso no solo está «pensado para catástrofes naturales o crisis sanitarias». El concejal también añade su uso «para eventos multitudinarios como fiestas patronales, pruebas deportivas o actos culturales”.

