Acusan al ejecutivo regional de «falta de sensibilidad» ante la demanda del estatuto propio y el «nulo compromiso» de cumplimiento de los acuerdos de fin de huelga de 2023

Concentración de médicos en huelga ante la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife el pasado diciembre de 2025. EP

El CESM Canarias se ha unido a la convocatoria nacional de huelga semanal indefinida en demanda de un Estatuto Propio para el colectivo médico y facultativo si bien ha tildado de «abusivos» los servicios mínimos.

Los profesionales han convocado dos concentraciones el próximo miércoles, entre las 11.00 y las 12.00 horas, en la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife y en ante la sede de la Delegación del Gobierno, en Las Palmas de Gran Canaria.

En el resto de las islas se concentrarán a las puertas de los hospitales insulares y centros de salud, entre las 11.00 y las 11,15 horas, el jueves y viernes.

CESM Canarias recuerda a la consejera de Sanidad, Esther Monzón, y al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que la movilización también está motivada en Canarias por su «falta de sensibilidad» ante la demanda del estatuto propio y el «nulo compromiso» de cumplimiento hasta la fecha de los acuerdos de fin de huelga de 2023.

En ese sentido, el sindicato recuerda que cualquier mejora que se alcance en las negociaciones con el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España deberá ser «aplicada directamente» por la Consejería de Sanidad en el archipiélago.

Demandas «irrenunciables»

Por ello insisten en que sus demandas son «irrenunciables» caso de la equiparación de la carrera profesional a la media de las tres mejores comunidades autónomas de España para todas las categorías del SCS, un traslado abierto y permanente operativo a partir de enero de 2026 y una mejora salarial de las horas de guardia para médicos residentes y especialistas. «Estas demandas son esenciales para evitar la fuga de talento y garantizar el futuro de la sanidad pública en Canarias», exponen.

En el conjunto de España los paros están previstos entre este lunes y el viernes, según anunció el Comité de Huelga, formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA).

Esta es la primera actuación coordinada de estas organizaciones, que llevan tiempo expresando su malestar por la dirección que estaba tomando el Estatuto Marco, la norma que regula las condiciones laborales de los profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS), que han estado negociando durante los últimos tres años el Ministerio de Sanidad y los sindicatos del Ámbito de Negociación.

El pasado 26 de enero, Sanidad y los sindicatos SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF anunciaron que habían alcanzado un acuerdo para aprobar el texto del anteproyecto de ley de Estatuto Marco, que ahora deberá pasar por el Consejo de Ministros y continuar con su tramitación parlamentaria.

Sin embargo, el Comité de Huelga médico manifestó su rechazo a este acuerdo, que incluye un capítulo específico dedicado al colectivo, y confirmó que continuaría con su calendario de movilizaciones, que comienza este sábado con una manifestación en Madrid.

Negativa del Ministerio de Sanidad

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha rechazado en varias ocasiones la elaboración de una norma exclusiva para los médicos, al considerar que «rompería la cohesión y generaría desigualdades» en el Sistema Nacional de Salud.

Ante la convocatoria de huelga, García envió la semana pasada una carta al Comité de Huelga en la que emplazaba a los sindicatos a recurrir a las iniciativas parlamentarias disponibles para conseguir un Estatuto propio o a negociar directamente con las comunidades autónomas sus condiciones laborales.

En la misiva, la titular de Sanidad señalaba su respeto al derecho a huelga, pero precisaba que utilizar este recurso supone un impacto sobre la ciudadanía, con un perjuicio para los pacientes y el funcionamiento del sistema.

Como respuesta los sindicatos médicos defendieron la huelga nacional como «última opción» para lograr sus reclamaciones, después de haber acudido a decenas de reuniones con el Ministerio, mantenido encuentros con responsables de los grupos parlamentarios del Congreso, comparecido en el Senado, convocado huelgas dentro de las competencias autonómicas y negociado con sus sistemas de salud.