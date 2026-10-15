Los personajes de ‘El Ambulatorio’ llegan este viernes a Televisión Canaria dispuestos a inyectar nuevas dosis de diversión

La serie ofrecerá este viernes 16 de octubre, a partir de las 22:30 horas, su cuarta entrega con cuatro nuevos capítulos

La comedia de situación ‘El Ambulatorio’ llega este viernes 16 de octubre, a partir de las 22:30 horas, con nuevas historias en las que sus divertidos personajes volverán a despertar las carcajadas de los telespectadores. La cuarta entrega de la serie ofrecerá los capítulos 13, 14, 15 y 16.

En su última entrega, el viernes 9 de octubre, ‘El Ambulatorio’ registró un 7,4% de cuota de pantalla y una media de 33.000 espectadores. Los datos, que indican que 72.000 canarios contactaron al menos un minuto con el programa, dan cuenta del éxito de la propuesta, un formato de entretenimiento que ha contado con el respaldo de los seguidores de Televisión Canaria y su plataforma Canarias Play, donde también se pueden seguir los episodios.

Fotograma del capítulo 13 de ‘El Ambulatorio’, con las actrices Carmen Ruiz y Yanely Hernández.

Este viernes, la serie se reanuda en el episodio 13, que con el título ‘Estafador del amor’, cuenta cómo Mercedes sospecha que Fran, el novio de Carla, es Paco, un antiguo amor suyo que supuestamente murió en África.

A partir de ahí, la velada cómica se completará con otros tres episodios. El capítulo 14, ‘Novia a la fuga’, plantea el dilema de una pareja. Una novia llega a la consulta de Benito con dudas sobre su boda y poco después aparece el novio con el mismo problema; ninguno sabe si quiere casarse.

El capítulo 15, ‘Algo por algo’, hace remover los sentimientos de Benito. Ceferina llega a consulta con su hija, que vive en Francia. Benito se enamora al instante y hará lo imposible por retenerlas en el ambulatorio.

Por último, el capítulo 16, ‘Simulacro’, tiene como protagonista a Carla, que antes de irse a casa debe supervisar un sencillo simulacro en el ambulatorio. Lo que parecía un trámite acaba convirtiéndose en una pesadilla.

El actor Pedro Martell interpreta el personaje de Fran en el capítulo 13 de ‘El Ambulatorio’.

Reparto de actores canarios

Dirigida por el canario David Sainz, la primera comedia de situación que emite Televisión Canaria está producida por Radio Televisión Canaria (RTVC) y Videoreport Canarias.

La trama está protagonizada por el actor canario Víctor Hubara en el papel del doctor Benito, compartiendo peso principal con la actriz madrileña Carmen Ruiz, quien encarna a Carla, una doctora peninsular trasladada al archipiélago que busca adaptarse e integrarse en su nuevo entorno.

El reparto se completa con un elenco mayoritariamente isleño integrado por Yanely Hernández, Kike Pérez, Delia Santana, Mari Carmen Sánchez, Nacho Peña, Lidia Guerra, Guacimara Correa y Jacobo Santiago, además de contar con apariciones de rostros conocidos en papeles secundarios y cameos.

Cómo descargar Canarias Play

La aplicación gratuita Canarias Play se puede descargar desde la tienda oficial correspondiente a cada dispositivo; en Google Play, para teléfonos Android; en la App Store, para dispositivos iOS de Apple; o bien acceder directamente a través de su sitio web oficial en Canarias Play.

Instalando la aplicación, los usuarios tendrán acceso a un amplio catálogo de producciones audiovisuales canarias, incluyendo cine, documentales, docuficción, además de a los programas y emisiones en directo de Televisión Canaria y La Radio Canaria.