Con el dato de septiembre los precios en Canarias encadenan siete meses de subidas, con un ascenso notable en el transporte, un 10 % más que en septiembre de 2025

Los precios se disparan en Canarias al 4,4 %. Imagen de recurso Europa Press

El Índice de Precios de Consumo (IPC) en Canarias ha subido al 4,4% en septiembre en tasa interanual, seis décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de septiembre los precios encadenan siete meses de subidas en Canarias. En términos mensuales, la inflación en Canarias se mantuvo un 0%, mientras que en lo que va de año el incremento llega al 2,6%.

Donde más subieron los precios en Canarias respecto al mismo mes del año anterior fue en transporte, un 10% más que en septiembre de 2025 (+1,8 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); vestido y calzado, un 5,5% más (+9 puntos); restaurantes y servicios de alojamiento, un 4,5% más (-0,7 puntos); y vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 4,3% más (+1,2 puntos).

En el lado contrario, dónde más moderadas fueron las subidas fue en muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 1,8% (-0,1 puntos respecto a la tasa del mes precedente); alimentos y bebidas no alcohólicas, un 2,3% (+0,5 puntos); cuidado personal, protección social, y bienes y servicios diversos, un 2,6% (+0,3 puntos); y seguros y servicios financieros, un 2,9% (+0,1 puntos).

IPC del 4,9 % en todo el país

Según el INE, a nivel nacional, el IPC aumentó un 0,3% en septiembre en relación al mes anterior y elevó 0,6 puntos su tasa interanual al 4,9%.

Al finalizar septiembre, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Castilla-La Mancha (5,5%), Galicia (5,5%) y Cantabria (5,4%). En el lado contrario se situaron Canarias (4,4%), Aragón (4,4%) y Catalunya (4,5%).

Los precios aumentaron en todas las comunidades en tasa interanual respecto al mes pasado. Extremadura (+1,1%), Navarra (+1,1%) y Castilla-La Mancha (+0,8%) fueron las comunidades donde más crecieron. En el lado contrario se situaron Euskadi (+0,5%), Catalunya (+0,5%) y Aragón (+0,5%).