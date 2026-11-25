Las cuentas crecen un 7,7% y priorizan el gasto social, el empleo y la vivienda

Imagen de Lope Afonso, Vicepresidente del Cabildo de Tenerife; Rosa Dávila, Presidenta del Cabildo de Tenerife y Juan Carlos Pérez Frías, Director insular de Hacienda. Cabildo de Tenerife

El Cabildo de Tenerife contará en 2027 con un presupuesto de 1.377 millones de euros, tras la aprobación de las cuentas de la Corporación insular en el Pleno celebrado este miércoles. La cifra supone un incremento del 7,7% respecto al ejercicio de 2026 y permitirá reforzar distintas áreas, con especial atención a las políticas sociales, la vivienda, el empleo y el desarrollo económico.

A esta cantidad se suman 35 millones de euros de inversión extraordinaria para actuaciones estratégicas en carreteras, transporte público, instalaciones deportivas, polígonos industriales y equipamientos insulares. De esta forma, la capacidad inversora del Cabildo alcanza los 1.412 millones de euros.

Uno de los principales capítulos será el destinado a servicios sociales y bienestar comunitario, que dispondrá de 736,4 millones de euros. Dentro de este apartado, el empleo, los servicios sociales y la promoción social concentrarán conjuntamente 388,7 millones.

El Cabildo refuerza su apuesta por la vivienda pública

La vivienda gana también protagonismo en las cuentas insulares. El presupuesto destinado a esta materia asciende a 36 millones de euros, un 137,6% más que en 2026. Además, se incorporan ocho nuevos convenios para la construcción de vivienda pública y cerca de un millón de euros para actuaciones de rehabilitación.

En materia económica, el Cabildo destinará 354,9 millones de euros a impulsar la actividad empresarial, mejorar las infraestructuras y fortalecer los sectores productivos. El transporte público contará con 137,9 millones de euros y las infraestructuras dispondrán de 90,1 millones.

El sector primario recibirá 32,7 millones de euros para agricultura, ganadería y pesca. También se incrementan los recursos para investigación, desarrollo e innovación.

Por otro lado, las políticas de medio ambiente, sostenibilidad y protección del territorio contarán con más de 93 millones de euros. La cultura dispondrá de 44 millones y el deporte alcanzará los 37,9 millones.

La presidenta insular, Rosa Dávila, ha defendido que las cuentas sitúan a las personas en el centro de las prioridades de la Corporación mientras que el vicepresidente, Lope Afonso, ha destacado la estabilidad del Gobierno insular que consigue aprobar su cuarto presupuesto consecutivo.

La aprobación plenaria permite continuar con la tramitación de las cuentas con el objetivo de que puedan entrar en vigor el próximo 1 de enero de 2027.