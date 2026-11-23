El III Congreso Internacional Aeroespacial de Canarias se celebrará el 3 y 4 de diciembre en el ITER con representantes de agencias espaciales, empresas tecnológicas y centros científicos de referencia internacional

Tenerife reunirá a referentes mundiales de la industria aeroespacial en un congreso internacional

Tenerife se convertirá los próximos 3 y 4 de diciembre en punto de encuentro internacional de la industria aeroespacial con la celebración del III Congreso Internacional Aeroespacial de Canarias (CIAC 2026), una cita que reunirá en las instalaciones del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) a representantes de agencias espaciales, grandes compañías tecnológicas, investigadores y expertos vinculados a algunos de los principales proyectos científicos e industriales del sector.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, presentó este lunes los principales contenidos del encuentro junto al consejero de Investigación, Innovación y Desarrollo, Juan José Martínez; el presidente del Clúster Aeroespacial de Canarias, José Luis García, entidad organizadora del congreso y David Pérez Dionis, Director General de Coordinación Orgánica y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Canarias.

Durante dos jornadas, el ITER acogerá más de 20 sesiones, conferencias y mesas de debate sobre exploración espacial, comunicaciones por satélite, inteligencia artificial, robótica planetaria, observación de la Tierra y movilidad aérea, con la participación de profesionales vinculados a empresas como Airbus, Hispasat, GMV, PLD Space, Telespazio y otras entidades especializadas.

El programa incluye, además, representantes y especialistas de organismos como la Agencia Espacial Europea (ESA), el Centro Aeroespacial Alemán (DLR), la Agencia Espacial Española, el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y el Gran Telescopio Canarias, así como expertos en proyectos de innovación y tecnología espacial de ámbito europeo.

Dimensión internacional

Rosa Dávila destacó la dimensión internacional de la cita, al que ya se han inscrito más de 500 personas, y su vinculación con las capacidades científicas y tecnológicas existentes en la isla. “Durante dos días, Tenerife reunirá a profesionales que trabajan directamente en tecnologías y proyectos que están definiendo el futuro de la industria aeroespacial. Es una oportunidad para acercar ese conocimiento a nuestras empresas, nuestros investigadores y, especialmente, a los jóvenes que quieren desarrollar su carrera profesional en sectores de alta cualificación”, señaló.

La presidenta subrayó también las aplicaciones prácticas de las tecnologías que se abordarán durante el encuentro. “Cuando hablamos del espacio, no estamos hablando de algo lejano a nuestra vida cotidiana. Hablamos de satélites que ayudan a vigilar nuestros montes, anticipar fenómenos meteorológicos, mejorar las comunicaciones o facilitar la respuesta ante las emergencias. El espacio no es solo mirar hacia las estrellas, es también encontrar soluciones a problemas que tenemos aquí, en la Tierra”, manifestó.

En este contexto, la presidenta destacó que el Consejo Social de la Universidad de La Laguna hace unos días ha dado luz verde a la tramitación para el Grado en Ingeniería Aeroespacial, cuya puesta en marcha está prevista para el curso 2028/29

Por su parte, José Luis García, presidente del Clúster Aeroespacial de Canarias, apuntó que Europa no tiene otro lugar mejor como Canarias “para empujar al sector aeroespacial”, poniendo en valor el lugar geoestratégico del Archipiélago para el desarrollo de esta economía. Al respecto, David Pérez Dionis, Director General de Coordinación Orgánica y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Canarias, valoró la dimensión y proyección internacional que están adquiriendo las islas en este ámbito y como elemento de consolidación para el sector.

El consejero de Investigación, Innovación y Desarrollo, Juan José Martínez, explicó que “este congreso permite poner en contacto a centros de investigación, universidades y empresas que trabajan en áreas complementarias. La cooperación entre estos ámbitos es fundamental para identificar proyectos, facilitar la transferencia de conocimiento y explorar nuevas oportunidades en actividades tecnológicas de alto valor añadido”.

Participantes destacados

Entre los participantes destacados figura Giorgio Saccoccia, expresidente de la Agencia Espacial Italiana y actualmente presidente para Europa de VAST, que ofrecerá una conferencia sobre el futuro de la exploración espacial comercial.

También intervendrá Mariella Graziano, directora de Estrategia de Sistemas Espaciales y Robótica de GMV, en sesiones centradas en la estrategia espacial europea y el desarrollo de tecnologías para la exploración planetaria.

El congreso contará asimismo con Martin Azkarate, especialista en robótica espacial para exploración planetaria de la Agencia Espacial Europea; Thomas Wolf, responsable de automatización y robótica del Centro Aeroespacial Alemán; y Raúl Verdú, cofundador y director de Desarrollo de Negocio de PLD Space, compañía española especializada en el desarrollo de lanzadores espaciales.

El ámbito de las telecomunicaciones y la industria satelital estará representado, entre otros profesionales, por José Sánchez, director de Operaciones de Hispasat, mientras que el campo de la astrofísica contará con las intervenciones de Valentín Martínez Pillet, director del Instituto de Astrofísica de Canarias, y Romano Corradi, director del Gran Telescopio Canarias.

A estas participaciones se sumarán representantes institucionales como Teresa Riesgo, secretaria general de Innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y Héctor Guerrero, subdirector general de Política y Estrategia Aeroespacial.