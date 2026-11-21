La ACIISI financia un proyecto del Instituto Tecnológico de Canarias para transformar aguas residuales, salmuera y emisiones de CO₂ en recursos de valor mediante el cultivo de microalgas

La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), ha concedido una subvención de cinco millones de euros al Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) para desarrollar nuevas tecnologías basadas en el cultivo de microalgas marinas capaces de aprovechar residuos industriales y transformarlos en recursos útiles.

Investigación del uso de microalgas.Gobierno de Canarias

El proyecto, denominado BIOSTEP, investigará nuevas tecnologías de cultivo de microalgas marinas aplicadas a la biorremediación, mediante el aprovechamiento de aguas residuales urbanas, salmuera procedente de desaladoras y dióxido de carbono (CO₂) de origen industrial. La investigación permitirá avanzar en la recuperación de recursos y la obtención de biomasa y compuestos naturales de interés para distintos sectores productivos como la energía, la agricultura, la nutracéutica y los nuevos materiales.

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, señala que «uno de los retos de la investigación es encontrar soluciones a problemas que afectan directamente a nuestro territorio. En unas islas donde el agua, la energía y la protección del medio marino son cuestiones esenciales, resulta especialmente importante estudiar cómo aprovechar mejor los recursos disponibles».

La actuación cuenta con financiación de la Unión Europea a través del programa Canarias FEDER 2021-2027 y se enmarca en la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa (STEP), orientada al desarrollo de tecnologías fundamentales en ámbitos como la biotecnología y el uso eficiente de los recursos. Su ejecución está prevista hasta junio de 2029.

De los residuos a nuevos recursos

La investigación parte de trabajos realizados por el ITC en sus instalaciones de Pozo Izquierdo, en Gran Canaria, donde ya se ha demostrado la capacidad de determinadas microalgas autóctonas para crecer en condiciones reales y generar biomasa aprovechable.

El siguiente paso será comprobar el funcionamiento de estos sistemas a mayor escala, combinando aguas residuales tratadas con los vertidos salinos de la desalación. El proceso incorporará también CO₂ procedente de actividades industriales, que podrá utilizarse durante el crecimiento de los microorganismos.

Esta tecnología permitirá estudiar alternativas para reducir el impacto de determinados vertidos, recuperar recursos y obtener materias primas mediante procesos biológicos.

Cultivo de microalgas. Gobierno de Canarias

Para su funcionamiento se emplearán energías renovables, principalmente solar y eólica, junto con sistemas de inteligencia artificial que ayudarán a controlar y optimizar la producción.

Machín destaca también la importancia de conectar el conocimiento científico con las necesidades del entorno. «La investigación pública tiene un papel fundamental en la búsqueda de respuestas que puedan ser compartidas y aprovechadas por otros ámbitos. La colaboración entre centros científicos, administraciones y empresas es necesaria para que las soluciones tecnológicas puedan avanzar y encontrar aplicaciones reales», indica.

La financiación se distribuirá entre 2026 y 2028

El proyecto contempla inversiones en instalaciones y equipamiento para el cultivo y tratamiento de microalgas, sistemas de captación de gases, gestión de aguas e instrumentos de seguimiento y control.

Los trabajos permitirán evaluar la viabilidad técnica y económica de estas soluciones antes de su posible aplicación a mayor escala. Los conocimientos y resultados obtenidos se pondrán a disposición de la comunidad científica y de las administraciones públicas.

La financiación se distribuirá entre 2026 y 2028, con una primera anualidad de 1,25 millones de euros y dos aportaciones de 1,875 millones en los ejercicios siguientes.