Tras la entrega de las medallas se celebrará el concierto de apertura de ‘Starmus’ en el puerto capitalino que contará con la participación, entre otros, de Andrea Bocelli

La octava edición del festival ‘Starmus’ de ciencia, música y cosmos bajo el lema ‘La búsqueda de la verdad’ arranca este sábado en Santa Cruz de Tenerife a las 19.30 horas con la entrega de la ‘Medalla Stephen Hawking a la Comunicación Científica’ a la tripulación de la misión espacial ‘Artemis II’.

Imagen de Nerea de Ara.

Concretamente el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y el especialista en misiones Jeremy Hansen serán galardonados por su excepcional labor divulgativa en su histórica misión en la que sobrevolaron la luna durante diez días el pasado mes de abril.

En esta edición también será distinguido el cineasta británico Sir Ridley Scott que se une así a la lista de galardonados anteriores que incluye, entre otros, a Jane Goodall, Neil deGrasse Tyson, Christopher Nolan y Hans Zimmer.

Imagen de Nerea de Ara.

Apertura del festival

Tras la entrega de las medallas se celebrará el concierto de apertura del festival en el puerto capitalino que contará con la participación, entre otros, de Andrea Bocelli, Sarah Brightman y Brian May junto a la Orquesta Sinfónica de Las Palmas.

Antes, a las 16.00 horas, se celebrará la inauguración oficial con la participación de los tres astronautas, el fundador del festival, el astrofísico Garik Israelian, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín y el viceconsejero de la Presidencia, Alfonso Cabello.

Además, por la mañana, a partir de las 12.00 horas, la plaza de La Candelaria de la capital acogerá ‘Starmus Camp’. En concreto, durante cuatro días seguidos e incluirá de forma gratuita charlas de premios Nobel, astronautas, investigadores y divulgadores, talleres interactivos, exposiciones y actuaciones musicales.

Activista medioambiental

Este mismo sábado, por ejemplo, intervendrán la neurocientífica y premio Nobel May-Britt Moser; el astronauta Chris Hadfield, que compartirá su experiencia en el espacio; el divulgador y activista medioambiental Aneeshwar Kunchala y el músico, compositor y productor Giancarlo Erra.

También se desarrollará un taller de astrofotografía a cargo de Astro Abby, nombre profesional de Abby Moulé.

La jornada incluirá, además, la ceremonia de apertura del ‘Science Camp’ y varias actuaciones musicales, entre ellas un tributo a Queen y una actuación de Rick Armstrong, acompañado por John Mitchell y Dave Foster.