Los precios en Canarias han crecido un 2,2% en agosto en tasa interanual, mientras que en lo que va de año la subida llega al 1,7%

El Índice de Precios de Consumo (IPC) sube el mes de agosto en Canarias. Imagen de recurso Europa Press

El Índice de Precios de Consumo (IPC) en Canarias ha crecido un 2,2% en agosto en tasa interanual, incremento que se mantiene en línea con el dato del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de agosto los precios encadenan tres meses de subidas en Canarias. En términos mensuales, la inflación en el archipiélago aumentó un 0,2%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 1,7%.

Los precios superan el nivel del año anterior en todas las categorías siendo los más altos vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que aumentaron un 5,4% más que en agosto de 2024 (-0,6 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); restaurantes y hoteles, un 3,9% (-0,5 puntos); otros bienes y servicios, un 3,1% (+0,1 puntos) y sanidad, un 2,6% (+0,7 puntos).

Si bien las subida interanuales más moderadas se han producido en muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 0,2% (+0,1 puntos); ocio y cultura, un 0,4% (-0,1 puntos); comunicaciones, un 0,8% (+0,2 puntos) y transporte, un 0,8% (+0,4 puntos).

El IPC se mantiene igual en todo el país

A nivel nacional, el IPC se mantuvo en agosto en relación al mes anterior y mantuvo su tasa interanual, hasta el 2,7%.

Al finalizar agosto, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Baleares (3,2%), Comunitat Valenciana (3,2%) y Asturias (3,1%). En el lado contrario se situaron La Rioja (2,1%), Murcia (2,1%) y Canarias(2,2%).

Melilla (+0,3%), Galicia (+0,2%) y Catalunya (+0,1%) fueron las comunidades en donde más crecieron los precios en tasa interanual, mientras que Aragón, Euskadi y Navarra en donde menos, con retrocesos de un 0,3%, 0,2% y un 0,2%, respectivamente.